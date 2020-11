El Cádiz CF no ha tardado en rendir homenaje a Theo Vargas, fallecido el pasado miércoles 18 de noviembre. El comunicador había dejado una profunda huella después de muchos años de trabajo en Radio Cádiz (Cadena Ser) y con más de 3.100 partidos del Cádiz CF retransmitidos a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. Cantó goles del conjunto amarillo en todas las categorías. No hubo estadio que no conoció y su muerte ha causado impacto en toda España.

Theo Vargas vivió sus últimos años más ligado que nunca al Cádiz CF. Theo Vargas fue noticia al estar aquejado de Covid-19 en las primeras semanas de la pandemia global que estamos padeciendo y llegó a estar ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Puerto Real durante más de un mes.

Recientemente, y una vez superada la enfermedad, tuvo el placer de hacernos a todos felices con la presentación de su libro 'Historias en la maleta de un periodista', que se desarrolló en un acto privado en el antepalco del Estadio Ramón de Carranza. El cariño de Theo Vargas al club quedó demostrado una vez más. El Cádiz CF era su pasión.

La entidad cadista ha unido para la eternidad a Theo Vargas con el Cádiz CF. El nombre y la imagen de la persona que ha narrado más partidos en la historia del equipo amarillo ya ocupa un sitio para siempre en la zona de prensa del estadio Carranza.

El club ha decidido que la cabina número 2 pase a llevar el nombre Theo Vargas en permanente recuerdo del comunicador que desde la radio fue una referencia para el cadismo durante tantos años. ¿Quién no ha vibrado con los goles del Cádiz CF contados por él?

💛💙 La cabina 2 de nuestro Carranza tiene nuevo nombre.



🎙 Desde hoy pasa a llamarse “CABINA THEO VARGAS”.



Gracias Theo. Por siempre, nuestra historia en tu maleta de periodista. pic.twitter.com/rPqQ659GDS — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 20, 2020

Así, el Cádiz CF homenajea su figura dándole el nombre a la cabina que utilizó en su época de Radio Cádiz. De esa forma, Theo Vargas sigue presente de manera permanente.

En la puerta de la cabina número luce el nombre de Theo Vargas con el escudo y los colores del Cádiz CF y una leyenda dedicada al comunicador. "Por siempre, nuestra historia en tu maleta de periodista".

Está previsto en principio que justo antes del pitido inicial del partido entre el Cádiz CF y la Real Sociedad, que se disputa el domingo 22 de noviembre en el estadio Carranza (décima jornada de Liga), se guarde un minuto de silencio en memoria de Theo.