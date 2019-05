El Cádiz CF aguanta el tirón. Pasan las semanas y se agarra a la zona noble de la clasificación a falta de sólo cuatro jornadas para la clausura de un campeonato que transpira máxima emoción pendiente de la resolución definitiva. ¿Cómo consigue vivir en las alturas si no da el paso de conjugar el verbo vencer? Ese es el milagro de un equipo que camina al límite pero se resiste a abandonar los puestos de privilegio en un permanente ejercicio de equilibrismo.

El mérito es haber evitado la derrota en los recientes enfrentamientos con el primer y el tercer adversario de mayor potencial económico de la categoría de plata: el Málaga, con 25,2 millones de euros, y el Deportivo de La Coruña, con 18,5 millones. La entidad cadista maneja un tope de 7,9 millones (el noveno más alto). Empató contra los dos después de ir por debajo en el marcador y tras competir de tú a tú.

El conjunto amarillo no gana pero tampoco pierde. Es el único de los que residen en la parte alta que no celebra un triunfo en las últimas tres jornadas, pero aun así continúa en los peldaños de la fase de ascenso a Primera División. Porque también es el único que no ha dejado de sumar en cada uno de los últimos cinco capítulos junto con el Osasuna, próximo contendiente y líder con pie y medio en la élite del fútbol español.

Si el Cádiz CF se sostiene arriba es por su empecinamiento para agarrarse a los partidos. En Riazor lo tenía perdido pero reaccionó en la segunda mitad, marcó en la recta final con el empate encadena ocho jornadas seguidas sin sufrir un revés en una segunda vuelta en la que sólo ha sufrido dos varapalos, ambos con el sello de visitante: en Oviedo y en Elche, el más cercano en el tiempo hace ya dos meses (el pasado 9 de marzo). Es el equipo que menos veces pierde en la segunda parte de la Liga después del cuadro navarro, que sólo lleva una derrota (en el terreno del Tenerife).

Las posibilidades de la escuadra entrenada por Álvaro Cervera de meterse en el play-off se mantienen intactas, aunque a nadie se le escapa que llega la hora de la victoria, ahora sí, después de tanta equis. El aplazamiento del triunfo expira el próximo fin de semana para no poner en peligro la estancia entre los seis primeros. En este tramo de la temporada no queda otra salida que vencer, aunque enfrente esté el mejor conjunto del torneo de la regularidad.

Los amarillos navegan entre dos aguas: forman un equipo casi imposible de doblegar pero no terminan de avanzar con puntos de tres en tres que les permitan dar el salto determinante. Enlazan nueve jornadas continuadas sin perder (incluida la del encuentro que no tuvieron que disputar contra el Reus) aunque en los ocho partidos dirimidos en ese periodo sumaron 12 puntos de 24 posibles (media docena de igualadas y un par de triunfos ante Las Palmas y Numancia), es decir, dejaron escapar la mitad.

Y es que el Cádiz CF se mueve entre dos realidades. Por un lado, es capaz de tutear a los rivales más poderosos de la Liga. Por otro, se le van puntos frente a contrincantes de la parte trasera que al final puede echar en falta, como los dos que perdió en casa ante el Lugo o frente al descendido Cordoba, o los que se dejó en el campo del modesto Rayo Majadahonda antes de las etapas montañosas ante rivales directos en las que se halla inmersa en la actualidad. Tras salir con vida de los duelos ante malagueños y coruñeses, ahora le toca lidiar con los dos dos primeros de la tabla: Osasuna y Granada. Palabras mayores.

Paso a paso, los de Cervera pelean a muerte por el pasaporte para las eliminatorias con sus virtudes y defectos y con la demostración con hechos de que son capaces de competir con los más fuertes con vistas a un hipotético cruce en el play-off con alguno de ellos.