El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, dijo después del partido "todos los resultados son justos" en referencia al empate en territorio gallego. El técnico hacía una valoración de un Deportivo de la Coruña que puso a los amarillos en algún apuro: "Han estado bien teniendo alguna ocasión que no han metido". Pero la que entró hizo variar la idea de partido: "Cuando nos marcaron hemos tenido que cambiar y jugar a otra cosa. No hemos estado mal porque no nos hemos atascado. Cualquiera de los dos hemos podido ganar".

Preguntado por la baja de última hora de Garrido reconocía que había sido por precaución: "Se ha notado una molestia en el calentamiento y hemos decidido cambiar, podría haber empezado, pero no hemos querido arriesgar".

En el análisis general del encuentro, Cervera diferenciaba ambas partes: "No se ha hecho una buena primera parte donde ninguno de los dos hemos tenido ocasiones, pero sí con errores nuestros que no me gustan. En la segunda hemos manejado y lo hemos hecho bien llegando a los sitios donde se hace peligro". Y es que "no perder es bueno en un campo como este".