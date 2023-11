Sergio: "Nos vamos con una decepción grande"

Sergio González, entrenador del Cádiz CF, muy molesto y contrariado con lo sucedido en Getafe, donde su equipo se ha 'estrellado' a pesar de jugar en superioridad numérica desde el minuto 44.

Valoración del preparador catalán. "El hecho de la expulsión nos ha reforzado en el campo pero también nos ha engañado. El hecho de estar con un jugador más en la segunda parte no lo hemos sabido gestionar, mientras que el Getafe sí ha sido el Getafe. Hemos estado lejos de esa versión de la primera parte. Entendíamos que sólo nos podían meter gol a balón parado, y por eso estoy muy cabreado porque así ha sucedido. Eran cinco segundos de atención y no hemos estado atentos. Nos vamos con una decepción grande. Contra diez parece que nos cuesta mucho más y en el descanso la sensación es que habíamos ganado el partido, y la frustración es muy grande porque no ganamos fuera de casa. Ahora tenemos veinte días por el tema del Mallorca y a pasar la penitencia, pero desde la frustración y la autocrítica, y muy cabreados porque en la primera parte hemos sido un buen equipo que ha querido ganar y que ha tenido situaciones de gol, superior al Getafe. Y en la segunda pensamos que iba a ser todo más fácil y en un córner nos ha hecho daño. Mucha rabia".

Autocrítico. "Creo que en la primera parte ha estado muy bien el equipo, ha competido y se ha vaciado. Y en la segunda parte a pesar de no encontrar los caminos el equipo no estaba mal, pero entendíamos que debíamos estar atento al balón parado. No lo hemos estado y los últimos 15 minutos han sido un absoluto desastre. A partir del gol de ellos nos hemos ido del partido y nos hemos desencajados, y no se ha jugado. Hay que ser autocríticos, reflexionar en el parón y, a partir de ahí, volver a lo que somos. No estamos lejos de ello pero es verdad que esas desconexiones no son lógicas en nosotros. Es un palo duro que debemos encajar para levantarnos".

La expulsión con la explicación del árbitro. "Ha estado perfecto, nos lo ha explicado a la perfección y es de agradecer porque ha dicho que no estaba la pelota en juego y no era penalti. Es de agradecer porque así se entiende mejor".

Estado de ánimo en lo personal ante tan nefasta racha. "Ahora mismo lo único que pienso es que estoy con rabia porque son muchos partidos sin ganar. Soy consciente de que la mala racha está durando demasiado y sabemos lo que son las circunstancias. Es verdad que estamos fuera del descenso, aunque la puntuación que llevamos es de descenso a pesar de estar tres puntos por encima. Habíamos hablado que el partido de hoy teníamos que aprovecharlo. Estoy cabreado pero con fuerzas y energía, y convencido de que el equipo va a responder".