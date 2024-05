Kiko Matamoros explica su noche más caliente con Cristina Tárrega: "Seis en una cama"

Kiko Matamoros, una de las figuras más mediáticas de la televisión española, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al revelar detalles de su noche más tórrida en una habitación de hotel. Lo ha hecho en Ni que fuéramos, el retorno de Sálvame en Canal Quickie. Según ha contado, esta noche memorable ocurrió durante las grabaciones del famoso programa Tómbola en Valencia.

"Grabábamos Tómbola en Valencia y cuando acabábamos teníamos dos opciones", comenzó Matamoros en su relato. "Unas noches nos íbamos de discoteca a tomar copas, con periodistas, invitados, representantes... y otras noches acabábamos en el hotel. Generalmente, las habitaciones eran pequeñas, pero en la cama cabíamos seis. Apretados, pero seis".

El relato de Kiko continúa describiendo cómo la diversión se trasladaba al hotel, donde la noche se convertía en una verdadera fiesta privada. "Empezábamos a pedir al servicio de habitaciones una cubitera, una botellita de lo que fuera, refrescos...", explicó. En esa noche en particular, el grupo estaba compuesto por "Cristina Tárrega, su hermana, otra señora conocida, un señor conocido, un amigo mío, y yo: tres chicas y tres chicos". "Fue una noche muy divertida, terminamos a las siete de la mañana. No había manera de que se fuesen y colorín colorado, este cuento se ha acabado", ha culminado.

Por otro lado, Lydia Lozano también ha aportado su propia anécdota relacionada con estos encuentros. "Una noche Kiko Matamoros y Cristina Tárrega se quedaron en mi casa y ella era muy echada pa' lante", relató Lozano. "He visto quién le gustaba, salíamos... y ahora me llama mentirosa. Bien que cuando me pasó lo de Ylenia me llamaba para tranquilizarme. Y ahora en una fiesta delante de directivos llamándome mentirosa", ha señalado enfadada.

Estas revelaciones han generado un gran revuelo, mostrando un lado desconocido y muy personal de los famosos participantes de Tómbola. Las noches de fiesta y convivencia en los hoteles se han convertido en parte del folclore detrás de las cámaras, donde los límites entre lo profesional y lo personal se difuminan, dando lugar a historias como las que Matamoros y Lozano han compartido.

La sinceridad de Kiko Matamoros y Lydia Lozano al compartir estos episodios proporcionan una visión íntima de la vida de los famosos, revelando que, más allá de las cámaras, también son protagonistas de sus propias historias llenas de diversión, camaradería y, a veces, conflictos.