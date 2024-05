Aitana, Sebastián Yatra y Aron Piper en la misma cama: así es la relación que levanta pasiones

En los últimos días, los rumores sobre la relación entre Aitana y Sebastián Yatra han dado un giro inesperado. Desde el pódcast Mamarazzis, conducido por Laura Fa y Lorena Vázquez, se ha deslizado una información que ha dejado a muchos sorprendidos: la posibilidad de que la pareja tenga una relación abierta. Este rumor ha cobrado fuerza especialmente después de que se informara de una notable complicidad entre Aitana y el actor Aron Piper durante una boda en Marbella el pasado fin de semana.

Los asistentes a la boda comentaron haber visto a Aitana y Aron Piper en una actitud muy cercana, lo que ha llevado a algunos a especular sobre la naturaleza de la relación entre Aitana y Yatra. Según Fa y Vázquez, quienes mencionaron en su pódcast que "empiezan a entender la relación entre Aitana y Yatra", una relación abierta podría ser la explicación detrás de esta situación. "Si tienen una relación abierta, es difícil de explicar a la opinión pública", añadieron, sugiriendo que esta es la razón por la que la pareja evita hablar de su vida privada.

Las especulaciones sobre una relación abierta no son nuevas en el mundo del espectáculo, pero en este caso, se han visto avivadas por las declaraciones pasadas de Sebastián Yatra. Hace unos meses, en el pódcast A solas con, conducido por Vicky Martin Berrocal, Yatra hizo unas confesiones que ahora parecen tener más sentido. "Yo siempre he sido fiel. Mi máximo de relaciones ha sido un año. Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo podría aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque estuviese enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más", admitió el cantante colombiano.

Estas palabras de Yatra, junto con los recientes acontecimientos, han llevado a muchos a especular que la pareja podría estar explorando los términos de una relación abierta. Aunque esta posibilidad aún no ha sido confirmada por ninguno de los dos artistas, la actitud reservada que han mantenido respecto a su vida privada sugiere que podrían estar manejando su relación de una manera poco convencional.

En cualquier caso, la relación entre Aitana y Aron Piper, descrita como de "muy buen rollito" por los presentes en la boda, sigue siendo un tema de interés. La dinámica entre los tres artistas continúa generando especulaciones y dejando preguntas abiertas sobre los límites y acuerdos de las relaciones en el mundo de las celebridades.