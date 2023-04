Sergio: "Hemos respetado al Betis y hemos hecho lo que teníamos que hacer"

Declaraciones de Sergio González después de la victoria del Cádiz CF sobre el Real Betis (0-2). El entrenador del Cádiz CF no oculta su satisfacción.

"Lo hemos entendido muy bien y lo estábamos ejecutando muy bien y la verdad que con la primera expulsión nos ha dado esa tranquilidad y la posibilidad importante por esa convicción de poder ganar en un campo difícil ante un rival muy difícil y el equipo lo ha entendido bien. Metimos el penalti al final de la primera parte. Y la segunda expulsión ha hecho que el Betis sufriera mucho porque con dos hombres menos es muy complicado".

El preparador cadista destacaba que "nosotros hemos respetado al Betis, hemos respetado el partido y hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era templar el partido". "Pero aún así hemos tenido un despiste en 30 segundos y ha habido una ocasión en la línea de fondo que ha tenido que sacar Iza. Eso demuestra la igualdad que hay y la capacidad de un rival como el Betis".

Clasificación: "Muy contento porque superamos la barrera psicológica de los 30 puntos que nos estaba costando tanto después de Getafe y Almería con los accidentes de los últimos segundos, y a partir de ahí a seguir. Ganar aquí es difícil y estos puntos nos dan mucho".

Distancia descenso. "Nosotros estamos viendo que tenemos una oportunidad y no nos hemos dejado llevar por los marcadores de ayer en este caso; las circunstancias hacían que si aquí no salías fuerte para empatar o ganar no pasaba nada, pero cada fin de semana son tres puntos importantes. Hemos comentado de hacer nuestro camino y llegar a los 40 puntos cuanto antes. Estos tres eran muy importantes y nos hemos aislado de todo para pelear esta victoria".

Las circunstancias del partido ayudan mucho por esa dos expulsiones porque minimizan mucho a un equipo estar con dos menos, aunque lo hemos sabido aprovechar".

El papel de Bongonda: "Es un futbolista diferencial y en esa zona del campo, en el último tercio del campo, nos daba superioridad numérica y sacaba centros. Desde cuando llegó su evolución ha sido brutal en él mismo. Se ha amoldado bien a lo que pedimos. Hace daño en esa posición de banda derecha. Nos da un salto de calidad y ojalá la mantenga en las últimas jornadas.

Pique final con Pellegrini. "Son cosas del fútbol y del partido. Entiendo su frustración porque que te expulsen a dos es muy complicado y se ha quedado ahí. Le decía que yo no tengo culpa de eso. Son circunstancias del partido y le deseo lo mejor porque es un gran entrenador".