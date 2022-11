Sergio mantiene hasta el final la duda en el lateral derecho ante el Getafe

Iza Carcelén vuelve a estar a disposición del Cádiz CF, tras cumplir frente al Atlético de Madrid el encuentro de sanción por su expulsión en Vallecas. Con Zaldua fuera de combate por una lesión grave, el portuense es el único lateral derecho disponible y de hecho regresa a la convocatoria para la importante cita en el terreno del Getafe. Sergio González se vio obligado a experimentar la pasada jornada y lo cierto es que la elección de Luis Hernández en la derecha le dio un buen resultado.

Tomando como referencia la lógica, en el once del sábado en Getafe debería estar Iza Carcelén en el costado derecho. Pero el fútbol no siempre sitúa a la lógica por encima de la necesidad y, en ocasiones, las decisiones se adoptan teniendo en cuenta otros condicionantes.

La sensación de lo que pasó ante el Atlético es que Luis Hernández está capacitado para cumplir pegado a la derecha; puede ser una de las conclusiones que haya aplazado hasta el parón del Mundial de Qatar la caza y captura de un lateral derecha para el resto de temporada.

Lo que no cabe duda es que si existe una pugna sana por estar en el lado derecho de la zaga, entre Luis e Iza estará la cuestión; la elección depende del entrenador evaluando lo que mejor le viene al Cádiz CF y sopesando el planteamiento del rival en esa banda.

Mientras tanto, Iza sabe que tiene la ocasión de sumar minutos, confianza y continuidad mientras se produce la llegada de un nuevo competidor. La primera 'lucha' por ganar es la del sábado en Getafe, donde tratará de recuperar n lugar en el once.

El entrenador, Sergio González, fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido si volverá Iza Carcelén al lado derecho de la defensa una vez cumplida la sanción federativa o mantendrá a Luis Hernández como lateral tras el buen papel que realizó en el choque contra el Atlético de Madrid.

El técnico ya tiene en su mente lo que hará en el Coliseum Alfonso Pérez, pero esconde sus cartas a conciencia. "No voy a contar a quién será el lateral derecho, mantengo la incógnita".

El preparador cadista no ocultó que es bueno disponer de todos los jugadores que sean posibles "y ya después me toca a mi tomar lar decisión". No pueden jugar todos y reconoció que echa de menos a futbolistas que no juegan porque no hay sitio para todos en un encuentro.

Hasta una hora antes del partido no se sabrá si Iza Carcelén vuelve al once y el lugar que ocupará Luis Hernández en la defensa del conjunto amarillo.