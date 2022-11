El entrenador del Cádiz CF avisa del peligro de la inercia: "No hemos hecho nada"

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, no quiere saber nada que no tenga que ver con el partido contra el Getafe de la 13ª jornada de Liga. Deja atrás la campanada frente al Atlético de Madrid y no va más allá de las dos de la tarde del sábado 5 de noviembre.

"Esta semana ha sido todo muy bonito, micho azúcar después de una gran victoria, pero ahora tenemos un partido muy difícil en Getafe". Sergio González mostró con sus primeras palabras la intención de no recrear más en el último encuentro para ir a por todas en el siguiente.

"Hemos disfrutado el momento, pero ahora lo que tenemos es importante, tenemos una reválida y tres puntos que si los conseguimos nos harían volar", explicó el técnico antes de dar la receta con la que tratar de sorprender al adversario. "Tenemos que ser humildes, estar muy concentrados, correr como el otro día y también jugar como el otro día. Si tomamos otro camino nos equivocaremos".

Pese a vencer a un grande como el cuadro rojiblanco, el entrenador ve margen de mejora en su equipo, como por ejemplo el tramo final de ese partido en el que recibió dos goles y sufrió momentos de debilidad. "Los partidos te dan oportunidades y recibes un gol no tiene que afectar tanto, se trata de que el equipo responda de la mejor manera. Tenemos que ser más sólidos en esa fase partido, el equipo lo sabe".

El técnico es consciente del peligro que hay después de un gran triunfo. "El día del Barcelona (victoria en el Camp Nou la pasada temporada) fue un partido muy bueno, pero a los tres días el Athletic nos marcó tres goles en media hora".

El míster fue muy rotundo en su mensaje: "Con inercia no se gana". Apeló a la importancia de afrontar el choque con la mentalidad adecuada. "Tras un gran partido te puedes despistar y hay que tocar la tecla para que no nos despistemos", recalcó.

Para Sergio, lo relevante es lo inmediato que está por llegar, no lo que ya ha sucedido. "Tenemos tres partidos muy importantes (antes del parón por el Mundial)".

Incidió el preparador cadista en lo que el Cádiz CF aún tiene por delante en su constante lucha por la permanencia. No haya más realista que poner los pies en el suelo tras una victoria de calado. "No hemos hecho nada, tenemos que hacer muchas cosas para poder terminar de sacar la cabeza". Los amarillos ocupan la penúltima posición y pretende salir de la zona de descenso.

El técnico del cuadro gaditano destacó el potencial del Getafe, un equipo que "por presupuesto y jugadores podía estar en mitad de tabla, nuestro objetivo es la salvación. Tiene buenos futbolistas y un gran entrenador. Suelen hacer un dibujo 5-3-2, con centrales que van de frente, dos carrileros, dos pivotes y dos puntas que se alimentan".

En el vestuario del Cádiz CF han estudiado al rival. "Debemos estar atentos a las segundas jugadas, al juego de Unal y las descargas hacia fuera. Tenemos que intentar hacer un plan para minimizarles y tener que competir al mismo nivel que ellos en intensidad., y además tener templanza y combinar jugadas para llegar a puerta".

Subrayó más cualidades del contrincante: "Son productivos en el juego directo, pero también se asocian. Creo que la pelota estará repartida. No se trata de tener que a tener el balón, sino de tenerlo lo necesario para poder hacer nuestro juego".

"El rival maneja buen buen fútbol con y sin balón", afirmó Sergio antes de dar una clave: "Hay que intentar que no se adelanten en el marcador, si no es más difícil. Es un rival compacto, igual te espera que va a por ti, con jugadores de gran calidad. Tienen las ideas muy claras, compiten muy bien. Funcionan bien como equipo, nosotros tenemos que hacerlo también".

El técnico no mira más allá del sábado y no piensa en el puesto del Cádiz CF cuando llegue el parón liguero. "El objetivo es el partido contra el Getafe, el fútbol demuestra que no puedes pensar más allá. Nosotros tenemos una oportunidad de seguir creciendo y dar continuidad a lo que hicimos ante el Atlético, vamos a Getafe con confianza".