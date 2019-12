Sergio González atendió a los medios de comunicación en sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal una vez finalizado el segundo entrenamiento de la semana. El canterano, que está gozando de minutos con el primer equipo debido a la plaga de lesiones de sus compañeros, reconoce que está viviendo un sueño. "Lo que estoy viviendo ahora mismo es un sueño, pero siempre con los pies en el suelo, intentando cumplir los sueños personales de cada uno".

Como no puede ser de otra forma, agradece la confianza que Álvaro Cervera ha depositado en él. "Estoy muy agradecido al míster y a los jugadores por la confianza que han depositado en mí. Yo intento trabajar cada día para dar lo mejor de mí". Curiosamente, pese a que venía desenvolviéndose en la zona ancha, el técnico ha contado con él para situarlo como central, por lo que de alguna manera regresa a sus orígenes.

Integrado para el trabajo diario en la primera plantilla desde hace tiempo, las circunstancias le permitieron salir desde el banquillo para actuar como central en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, al sustituir a Marcos Mauro, y ante Elche y Oviedo ha repetido en la demarcación pero ya como titular. "Todas las temporadas que he estado con el primer equipo siempre he intentado dar lo máximo de mí, con la máxima ilusión. Se está dando la circunstancia que se está dando, me están dando la oportunidad de jugar y yo estoy muy feliz por tener la oportunidad de jugar".

Sin duda, su rendimiento también va relacionado con la acogida del grupo a él en particular y a los jóvenes del filial en general. "Los del primer equipo hacen que sea muy fácil para los canteranos subir a entrenar con ellos, es una familia y nos acogen bastante bien. Desde el principio. Todos me dan muchos consejos cada día, aprendo mucho con ellos".

La llegada al primer equipo la observa el cartagenero como un peldaño más de los escalones que ha ido subiendo. "Estoy muy contento. Es mi séptima temporada aquí, llegué con 16 años en juvenil de primero. Creo que fue en 2014. Desde que llegué, el club ha crecido muchísimo. El B estaba en Tercera, bajó, y poco a poco ha ido creciendo. Se va notando tanto en el primer equipo como en el filial, y obviamente en la cantera".

Ni que decir que su etapa en el filial, incluyendo el inolvidable ascenso a Segunda B, está muy presente. "En principio no se me planteó salir en verano, veníamos de hacer buena temporada con el filial, subimos y me apetecía quedarme aquí. Al principio no contaba con el primer equipo, pero se han dado las cosas bien, hemos hecho buena primera vuelta con el filial y Cervera me ha terminado dando minutos con el primer equipo".

En cuanto al próximo compromiso liguero ante el Numancia, último de la primera vuelta y del año, advierte que se trata de un rival fuerte. "Todos los partidos de Segunda son complicados, sabemos a lo que nos enfrentamos este fin de semana y sabemos que es un rival complicado. Queremos acabar bien el año en casa con nuestra afición, con nuestra gente".