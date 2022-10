Sergio González: "Viendo el partido, el punto no es bueno"

Punto bueno. "Si ves el partido, el punto no es bueno; si lo piensas antes no es malo porque enfrente está el Betis. Pero la idea es que en casa debemos intentar porque somos 12 con la afición. Son cinco partidos sin perder... El día del Valladolid el fútbol nos dio, pero en los siguientes cuatro nos está quitando más. Estamos haciendo las cosas bien y tiene que llegar otra victoria".

" Estoy muy contento. Es verdad que es contradictorio porque sólo sumamos un punto, pero estamos en una línea ascendente. El equipo se está rebelando, estamos más cerca de ganar que de perder. Me siento también muy contento por la gente que se ha reivindicado. Para mí es importante que me lo pongan difícil y que el que me equivoque sea yo. El equipo está haciendo las cosas muy bien y necesitamos el refuerzo del resultado. Ojalá el sábado pueda ser. Estamos mostrando un gran nivel futbolístico".

Manuel Pellegrini: "No creo que el Cádiz mereciera ganar más que nosotros"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, compareció en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla con ganas de cumplir con el trámite por la vía rápida después de un partido que su equipo empató y gracias, aunque prefirió ver el vaso medio lleno. "No creo que haya sido el peor partido de Liga, ni mucho menos. Jugábamos contra un rival que no había perdido en las últimas cuatro jornadas. Hicimos un partido muy equilibrado, muy bien en defensa. Nos faltó seguramente más creatividad, más llegada, pero enfrente había un equipo que defendió muy bien, que en los últimos partidos recibe pocos goles". Mala dinámica a domicilio. "Intentamos buscar distintas variantes. Los resultados fuera son más difíciles de conseguir que en casa normalmente. Queremos ganar pero no es posible siempre". La actuación de los menos habituales. "No sé cuáles son los suplentes. Hemos cambiado en defensa y han respondido estupendamente, igual en el centro del campo. Esto refleja que hay un plantel que intenta sacar los mejores resultados en todas las competiciones". ¿Resultado justo? "No creo que el Cádiz mereciera más que el empate. Ha sido un partido muy parejo".