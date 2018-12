Rotaciones en el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha reconocido en más de una ocasión el problema que supone elegir en cada partido entre una amplia plantilla formada por 25 jugadores. La competencia es máxima. No es nada fácil la selección, sobre todo por los que se quedan fuera. Los jugadores lo que quieren es participar y si no disponen de minutos no están contentos.

El técnico se apoya en los últimos tiempos en los jugadores que protagonizan la excelente racha de seis victorias consecutivas. Toca lo menos posible porque el equipo no hace otra cosa que ganar.Pero ahora llega el partido de la Copa del Rey contra el Espanyol -la vuelta de dieciseisavos de final-, una cita que aparece como una ocasión de oro para que el preparador cadista haga rotaciones.

Cerverá hará numerosos cambios en la alineación del encuentro que se disputa el martes -desde las nueve y media de la noche- para dar un respiro a los hombres que acumulan más minutos en el campeonato de Liga y además dar una oportunidad a los que menos juegan en las últimas semanas.

Llega el momento de David Gil, Carmona, Kecojevic, Matos, Edu Ramos, Karim Azamoum, Salvador Agra, Ager Aketxe, Alberto Perea, Carrillo, Dani Romera, Mario Barco... Muchos de ellos serán titulares en el duelo ante un rival de Primera División con la misión de intentar hacer bueno el triunfo por 2-1 en el choque de ida que otorga al Cádiz una mínima ventaja.