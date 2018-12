Alegría y hambre en el Cádiz CF

La alegría prolonga su reinado en el vestuario del Cádiz CF. Hay motivos de sobra para la satisfacción. Seis victorias consecutivas, seis nada menos, es una cuenta al alcance de pocos y después de la conseguida en el estadio del Zaragoza la noche del pasado viernes, jugadores y componentes de la expedición se hicieron la foto de rigor, la que reproducen cada semana en el último mes y medio de una racha imponente.

El club y los jugadores no tardaron en circular la imagen del triunfo por las redes sociales para compartir la felicidad con todos los cadistas. Es un momento, una etapa para disfrutar. Alberto Cifuentes, un valladar en la portería con parada decisivas -sobre todo una en el tiempo de prolongación-, expuso en su twitter la foto y alguna más y dijo que “lo que más me gusta es que me hagáis sonreír”.

Sergio Sánchez, un seguro de vida en la defensa, también colgó la foto de la victoria en su cuenta de twitter a la que acompañó un mensaje que supone toda una declaración de intenciones: “La ambición NO se negocia!!! Siempre y con todo para adelante!!! Buen partido mi banda!!! +3”.

Álex Fernández, sólido en su vuelta a la titularidad, se pronunció en su twitter con la misma foto del vestuario y una declaración en tono positivo: “6 victorias seguidas!!!! Sigamos soñando”. Añadió dos emoticonos con la imagen del fuego. El Cádiz está ‘on fire’.

El Cádiz CF se impuso al Zaragoza y dio un paso más para asentarse en la zona alta de la clasificación.