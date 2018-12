De la alegría de Lekic a la decepción de Cristian

Uno de los grandes protagonistas de la victoria del conjunto amarillo en La Romareda fue Dejan Lekic, autor del único tanto del encuentro que puso de relieve el buen momento que atraviesa el delantero. Al acabar el encuentro, Lekic apuntó que “desde el principio pensábamos que podíamos sacar algo positivo a pesar de que este es un campo muy difícil dentro de la categoría”.

El ariete no se paraba a pensar en la clave del triunfo y del momento que vive el equipo, ya que se limitaba a decir que “hemos jugado de la misma manera que en los últimos cinco o seis partidos; no hay nada más”. El excelente momento del equipo de Álvaro Cervera coincide en la mejoría del rendimiento de este futbolista, de los últimos en llegar a la plantilla y que poco a poco su rendimiento es del agrado de todos. “Estoy contento con mi aportación. Al principio me costó porque vine físicamente regular. Con trabajo, paciencia y la confianza del míster ahora me encuentro en un buen momento. Hemos cambiado bastante después de la mala racha al principio, pero ahora estamos muy bien”. Lekic no se marca una cifra de goles. “Lo importante es el equipo y que todo siga rodando de cara”.

Por su parte, Cristian Álvarez representaba el momento de bajón que vive una entidad del peso histórico del Real Zaragoza, ahora hundida en Segunda División A. El portero de la escuadra aragonesa llegó a admitir sobre el mismo césped de La Romareda, una vez finalizado el choque, que “es un momento difícil porque llevamos muchos partidos sin ganar, pero queda mucho”, trataba de exponer mientras desde la grada los aficionados pitaban a sus jugadores y se contaron por miles los pañuelos blancos para mostrar el malestar con la crisis que vive el equipo.

En este sentido el cancerbero explicó que “estamos con un bajón anímico importante porque llevamos muchos partidos sin conseguir victorias e hilvanando derrotas; esa es la realidad, pero también lo es que ahora hay que sacarlo adelante”. “Hay que pensar solo en eso”. Cristian Álvarez entendía a la perfección el dolor de la masa social zaragocista, harta de estar harta y en una situación límite por la caída en picado del equipo. “El público viene al campo a ver un espectáculo y vienen a disfrutar con su Real Zaragoza, a verle ganar”, agregando el portero que “no le podemos dar las alegrías que vienen buscando en un espectáculo como este y por eso es normal el cabreo que tiene el público con nosotros”.