El Cádiz CF continúa en la séptima posición

El Cádiz CF acabará la 16ª jornada de LaLiga 1|2|3 en la séptima posición que ya ocupaba en el capítulo anterior una vez que el Mallorca venció en el campo del Reus en el encuentro disputado en la tarde del sábado. El conjunto amarillo se acostó el viernes en el sexto puesto después de ganar en el terreno del Real Zaragoza, pero para mantenerse en la zona de fase de ascenso a Primera División necesitaba que el cuadro balear no lograra el triunfo en suelo catalán.

Como los bermellones no fallaron, éstos conservan ese sexto puesto con 27 puntos y el Cádiz, que suma 26, no se mueve del séptimo peldaño esta semana. El segundo intento por acceder a la sala noble de la clasificación no dio resultado porque los gaditanos no dependían de sí mismos.

Lo que sí puede hacer el equipo entrenado por Álvaro Cervera es distanciarse de algunos adversarios que van justo por detrás en la tabla y recortar puntos a otros que están por encima.

La derrota del Málaga en su feudo ante el Granada deja al cuadro blanquiazul con 29 puntos, sólo tres por delante de los amarillos, que visitarán La Rosaleda el próximo día 14.

El duelo entre el Albacete -quinto con 27- y el Alcorcón -líder con 33- que se disputa el domingo en el Carlos Belmonte permitirá a los de Cervera restar puntos a uno o a los dos si empatan.

Entre los perseguidores sobresale el enfrentamiento entre Las Palmas y el Oviedo, que llegan al partido empatados a 22 puntos. Uno de los dos -o los dos- perderá puntos respecto a un Cádiz que seguirá apretando para tratar de hacerse un hueco entre los seis primeros lugares.