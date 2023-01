La RFEF carga contra Manuel Vizcaíno

El director de seguridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Alfredo Lorenzo, ha solicitado al Comité de Competición la apertura de expediente sancionador al presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, por sus declaraciones tras el partido ante el Elche Club de Fútbol en diferentes medios radiofónicos.

Sobre su contenido y alcance, los servicios jurídicos del Cádiz CF ya trabajan en la defensa a esta petición, así como en la toma de cuantas medidas adicionales procedan en defensa de los intereses de la entidad, bajo el entendimiento de que ello redunda en beneficio de la propia Competición.

Cabe recordar que las intervenciones del máximo dirigente cadista fueron diversas una vez finalizado el encuentro de su equipo contra el Elche, tratando de exponer su verdad y el malestar por los graves hechos acaecidos en el encuentro, para lo que cual señaló al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, con vista a que resolviera lo que viene sucediendo con el VAR y los arbitrajes.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, mostró su indignación por lo sucedido y cargó con dureza contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. En el club están que trinan.

"Estoy esperando que me den los dos puntos que me han quitado. A ver si en algún chárter que vienen de Arabia Luis Rubiales trae mi dos puntos porque me hacen falta para salvarme", señaló Vizcaíno en declaraciones realizadas en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser.

"La culpa no es de Del Cerro (el árbitro del partido), hay una tecnología para la que se han dado instrucciones clarísimas", expuso el presidente antes de recordar que "el otro día (en el encuentro ante el Almería) nos anularon un gol por una acción con retardo de 45 segundos por una jugada que se suponía que había empezado y ahora parece ser que no se siguen las instrucciones que se han mandado".

"La tecnología es necesaria, pero al Cádiz CF siempre le toca la china. Los dos puntos nadie nos lo va a devolver. A ver si nos los traen de Arabia", prosiguió el mandatario cadista.

Vizcaíno cargó con dureza contra Rubiales. "A los equipos pequeños Luis no les coge el teléfono. No le interesa, lo que le interesa es la Supercopa, el glamour, con eso le va perfecto".

"Los equipos pequeños también existimos y las aficiones sufren, había en el estadio 20.000 personas sufriendo porque él (en alusión a Rubiales) no hace bien su trabajo", indicó el presidente.