Primera petición de Sergio al Cádiz CF: Quiere el balón

Sergio González ha atendido a primera hora de la tarde a los medios en su primera rueda de prensa como previa de un partido, el que disputa el Cádiz CF este sábado en Gijón. El técnico lo ha repasado todo de su primera semana y ha dejado detalles muy interesantes como el objetivo de aumentar el contacto de su equipo con el balón.

Para empezar, las ganas del vestuario desde su llegada. "Siempre que hay cambio entrenador, hay un incentivo. Los futbolistas dan un plus más. Estaremos dos o tres semanas con todos los con las orejas arriba que ojalá aprovechemos", agregando como primer reto la cita copera. "La Copa me gusta mucho como jugador y entrenador, pero es verdad que veremos qué alineación sacamos. Hay que gente que ha jugado menos y no la conocemos tanto, pero se hará todo dando importancia a la Copa y al partido".

Sergio González puntualiza ciertos aspectos del estado anímico, mental y físico de los futbolistas. "Nosotros al llegar teníamos datos de volumen de metros, de densidad..., pero somos mucho de intuición. Hay herramientas que te pueden ayudar, pero cuando hay un cambio de míster estamos a la expectativa porque todos tienen ganas de reivindicarse y revelarse".

En cuanto al sistema, a pesar de su tendencia al 4-4-2, el preparador del Cádiz CF abre el abanico a otras opciones. "El sello ahora mismo es secundario. Queremos ser competitivos y estar metidos en todos los partidos. Que el rival vea que lo tiene que hacer muy bien para superarnos. Ser ordenados, sólidos y tener capacidad para llegar a zona de ataque. Pero ser competitivos y que le gente trabaje. A partir de ahí estaremos más cerca de la victoria. Somos permeables. Nos gusta ese 4-4-2 y 4-2-3-1, pero hemos jugado también con cinco. Vemos el potencial de los futbolistas y decidiremos cuál es más adecuado. Según la situación de cada partido, hay alternativa a ese 4-4-2", explica.

"Vamos a jugar desde atrás si se puede, vamos a ser atrevidos si se puede, pero no vamos a ser suicidas"

Una cuestión peliaguda que puede marcar un antes y un después en el nuevo Cádiz CF: el balón. "El balón lo necesitas para tener ocasiones, crearlas y meter goles. Entendemos que debemos ser muy fuertes sin balón para luego ser fuertes con balón. Vamos a jugar desde atrás si se puede. Vamos a ser atrevidos si se puede, pero no vamos a ser suicidas. Queremos ser aguerridos y tener alternativas en ataque. Queremos capacidad ofensiva y jugar con la pelota cuando se pueda".

Todo ello con un trabajo defensivo que se lo reconoce a Álvaro Cervera. "Toda la información de lo que ha pasado sirve para situarte, pero nosotros tenemos que abrir nuestro propio libro. Nosotros hemos visto la intensidad defensiva que se ha tenido con Álvaro y queremos que el equipo tenga capacidad en ataque. Todo lo anterior te vale como información y punto de partida. Transmitimos a los chicos nuestra forma de ver el fútbol".

Los números a balón parado en defensa y ataque salen a relucir como un tema inquietante. "Al final los datos están ahí y son tangibles. Un equipo que en el balón parado es fuerte debe seguir siéndolo. Yo lo he sufrido en el Valladolid (en los duelos contra el Cádiz CF). Eso lo tenemos que mejorar. Manejaremos la estructura que nos ha dado rendimiento hasta ahora, pero buscado donde ellos (los jugadores) están más fuertes", aclara.