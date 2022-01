La intención de Sergio con los fichajes del Cádiz CF

Compromiso 100%. Sergio González empieza a demostrar que no quiere ni debe perder el tiempo y que su implicación en su labor irá más allá de dirigir al primer equipo del Cádiz CF. Desde su papel de ayudar en lo que haga falta, el nuevo técnico se esfuerza al máximo en sumar.

Ese talante lo ve también en sus pupilos después de cuatro entrenamientos. "La ilusión es tremenda en todos. Todos están con ganas y es normal cuando hay cambios de entrenador". Todo ello con la necesidad de traer refuerzos en la segunda mitad del mes abierto para los fichajes invernales. "Cuando vemos una ventana, vemos la posibilidad de reforzar. Estamos para analizar bien y con cierta celeridad ver y, a parir de ahí, apuntalar e intentar reforzarnos con lo que veamos importante. Estamos abiertos a que pueda haber entradas, es una evidencia. En todas las ventanas hay que apretar a un club", ha explicado este viernes el nuevo responsable del Cádiz CF.

A esa labor no asiste Sergio González desde una posición acomodada, pues su predisposición es total en una cuestión tan clave y necesaria como la de los fichajes. "El mercado y la situación del equipo hace que los futbolistas que vengan echen una mano. Me involucro en todos los ámbitos; si tengo que llamar a un jugador, lo llamo porque lo he hecho en otras ocasiones. Y si debo ir a buscarlo en coche, lo haré. Lo he hecho muchas veces porque es parte del proceso".

La dificulta de convencer a los futbolistas que se pretenden también es una lucha intensa en la que ha metido la cabeza el nuevo preparador del Cádiz CF. La situación clasificatoria no es una buena carta de presentación, si bien el catalán se aferra al siguiente mensaje: "Somos un equipo de Primera, nos queremos mantener y que los futbolistas sepan que vamos a generar un equipo competitivo. Hay futbolistas que tienen muchas ganas y estamos viendo qué posiciones hay que reforzar".

Cabe recordar que después de medio mes para poder efectuar fichajes, el Cádiz CF sólo ha cerrado la llegada de Fede San Emeterio, centrocampista que llega cedido por parte del Valladolid.