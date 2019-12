Posible once del Cádiz CF ante el Elche

Nada como volver al calor del hogar en pleno mes de diciembre en pos de la alianza con la victoria que el Cádiz CF pretende retomar después de la derrota sufrida en el terreno del Fuenlabrada. No lo tiene fácil el conjunto amarillo, que recibe al emergente Elche (domingo 8 de diciembre a partir de las nueve de la noche) en el duelo que clausura el 19º capítulo de Liga, ofrecido en directo y en abierto por televisión a través del canal deportivo Gol con el arbitraje del tinerfeño Daniel Trujillo Suárez.

El objetivo del líder no es otro que mantener el escudo protector que supone la holgada renta que ha adquirido sobre sus inmediatos perseguidores. Lo que pierde fuera lo debe ganar en casa, donde se muestra intratable hasta la fecha: siete victorias y un empate. Dispone de una ocasión de oro de aumentar hasta los 10 puntos la ventaja sobre el tercer clasificado.

Pero hay algo más. El ocupante del trono encara una nueva oportunidad de alcanzar e incluso superar la barrera de los 40 puntos, una cifra récord a lo largo de su extensa historia en Segunda División A que la situaría en un escenario ideal para continuar firme en la batalla por el ascenso.

Buena parte de las opciones de éxito pasa por la capacidad de los gaditanos para evitar que se escapen puntos del fortín del barrio de La Laguna. Y más después de una derrota como visitante. De ahí la importancia de un partido que los de Álvaro Cervera afrontan con ausencias de peso, fiel a la costumbre de las últimas semanas.

Hasta ocho bajas acumuladasen el Cádiz CF entre lesiones y sanciones. No es un mal menor dada la cantidad. No están disponibles por problemas físicos Juan Cala, Marcos Mauro, Sergio Sánchez, José Manuel Jurado, Nano Mesa y José Mari. El roteño fue operado de un hombro el pasado jueves y ya no jugará hasta enero de 2020 si la recuperación va según lo previsto. Jean Pierre Rhyner e Iván Alejo descansan por castigo federativo.

Con este panorama (un tercio de la plantilla en la grada), el preparador cadista se las tiene que ingeniar para confeccionar la convocatoria y el once. El eje de la zaga en el puesto más problemático. Fali es el único central apto para el partido y la duda es quién será su acompañante. Las posibilidades son múltiples, desde Edu Ramos hasta Sergio González pasando por Jon Ander Garrido.

La incógnita se extiende a la medular con el posible sustituto del lesionado José Mari. El relevo natural es Yann Bodiger, pero el francés tiene menos protagonismo en tiempos recientes. Cervera alababa el viernes el trabajo que está haciendo el galo y quizás sea el día de su regreso a la titularidad, aunque el técnico dispone de otras soluciones como Edu Ramos, Sergio González o Álex Fernández junto a Garrido.

Pero hay alguna duda más, en este caso en las bandas. Todo apunta a la reaparición de Salvi en la derecha una vez que ha superado sus molestias en un gemelo. El sanluqueño ejerce un papel relevante esta temporada y su vuelta al once, si se produce, es una buena noticia. Para la izquierda hay dos candidatos: Alberto Perea y Javi Navarro.

El Cádiz CF necesita ofrecer su versión más solvente frente a un Elche que golpea con fuerza la puerta de la zona noble de la tabla en su momento más dulce de la temporada. Ha sumado 11 de los últimos 15 puntos, la demostración palpable de que es el mejor equipo de las últimas cinco jornadas. El cuadro alicantino viaja a territorio gaditano con 19 jugadores y dos ausencias importantes.

El posible once del Cádiz CF estaría formado por Cifuentes, Iza Carcelén, Fali, Edu Ramos, Espino, Garrido, Bodiger, Salvi, Alberto Perea o Javi Navarro, Álex Fernández y Lozano.

Por parte de Elche saldrían Edgar Badía, Óscar Gil, Dani Calvo, Danilo, Juan Cruz, Gonzalo Villar, Ramón Folch, Josan, Iván Sánchez, Nino y Yacine.

Árbitro: Trujillo Suárez (tinerfeño).Estadio: Carranza (21:00/Gol).