Posible once del Cádiz CF ante el Villarreal

El Cádiz CF regresa al Ramón de Carranza y lo hace para ver cara a cara al denominado como el otro submarino amarillo del fútbol español. Un Villarreal que se presenta en el feudo cadista con deseos de ser el siguiente en 'pescar' en un campo que está resultando casi una 'playa' para los visitantes. Además del pique sano sobre el verdadero submarino, en juego estará la inquietante versión de los gaditanos como local y la capacidad de un rival que esta campaña pasea su nombre por Europa y que también pretende dejar huella en la Liga.

Álvaro Cervera frente a Unai Emery, dos entrenadores que tienen entre sí algo más que respeto y que comparten la profunda laboriosidad de la preparación de cada encuentro. Será un duelo a ras de hierba para los jugadores y para los técnicos. Si duda, los mejores alicientes después de la campanada cadista en Valdebebas. El de hoy es, din duda, un choque de submarinos.

La semana en la parcela del Cádiz CF ha estado marcada por la enorme satisfacción con motivo del triunfo sobre el Real Madrid, así como por las sensaciones del equipo observando la clasificación. Un recién ascendido que está pegando fuerte. Frente a esta euforia lógica pero necesaria de controlar, Cervera se ha encargado de poner a todos y cada uno los pies en la tierra. "Somos el Cádiz". Nada más que por evitar conceptos equivocados.

Precisamente el técnico tiene que tomar decisiones en cuanto a la alineación porque en Valdebebas se lanzó a la máxima con dos delanteros en el once inicial, Álvaro Negredo y Choco Lozano. Es una de las incógnitas que esconde el preparador para el cruce con el cuadro castellonense, si bien cabe pensar que volverá a una única referencia arriba y que en la banda izquierda se posiciones de inicio Pombo o Malbasic, sin descartar a Perea.

No hay que descartar que se produjera alguna otra novedad en la alineación, pues ya comentó Cervera en la rueda de prensa previa al duelo de hoy que esta temporada no iba a ser fácil ver a futbolistas acumulando 35 partidos de Liga. Lo seguro es que no variará un ápice el 'sello Cádiz CF', el de ese equipo que tiene un abanico escaso de posibilidades pero que todas ellas las ejecuta muy bien. Si alguien, como dio la sensación que hizo Zidane, no se molesta en ver y entender qué 'vende' el equipo amarillo, puede llevarse a una sorpresa durante 90 largos minutos.

El Villarreal es una prueba tremenda para la capacidad cadista, incluso mayor que acudir al campo de todo un Real Madrid. Ante los blancos no había casi nada que perder. El equipo de Emery tiene madera de grandes cosas, futbolistas de primer nivel y tanto oficio como calidad. Un examen duro para que los amarillos del Cádiz recuperen la asignatura pendiente que tienen suspendida en casa. Todo ello para dejar de ser como los buenos padres y madres: todo lo que ganan fuera se lo dejan en casa.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Ledesma, Akapo, Cala, Fali, Pacha Espino, José Mari, Jonsson, Salvi, Álex, Lozano o Pombo y Negredo.

Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau, Pedraza, Iborra, Trigueros, Coquelin, Chukwueze, Moi Gómez y Alcácer.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco).

Estadio: Carranza (16:00/Movistar LaLiga).