Posible once del Cádiz CF ante el Girona

El calendario va de menos a más para el Cádiz CF. Los partidos frente a rivales modestos, aunque nada fáciles, en las cuatro jornadas iniciales, dan paso de pronto a una prolongada sucesión de curvas peligrosas que suponen los continuos enfrentamientos contra los adversarios más poderosos de la categoría de plata: Girona, Deportivo de La Coruña (tras paso por Alcorcón), Almería, Huesca, Zaragoza…

El giro no puede ser más brusco. De visitar a un recién ascendido (el Racing de Santander) a recibir a un descendido, el Girona, que se ha armado hasta los dientes beneficiado por la compensación económica que le corresponde por su procedencia de Primera División.

La cita encuadrada dentro del quinto episodio de LaLiga SmartBank está programada a partir de las ocho y media de la tarde en el estadio Ramón de Carranza, ofrecida en directo por televisión a través del canal de pago Movistar LaLiga 1.

El listón de la exigencia aumenta sobremanera para un conjunto amarillo con la autoestima por las nubes que defiende su condición de líder ante un club, el gerundense, que maneja el límite salarial más elevado de Segunda A.

El objetivo es que no se note sobre el césped la abismal diferencia de 20 millones de euros que media entre uno y otro: nueve millones de los sureños (la cuenta más alta desde su salida de Segunda B) frente a los 29 millones de los norteños. Demasiada ventaja para los que provienen de la élite.

La sideral distancia monetaria no impide al Cádiz CF gobernar en solitario en los albores del torneo. De hecho, con 12 puntos en el bolsillo (todos los disputados hasta el momento) e instalado tres jornadas seguidas en la primera posición, ostenta una renta de cinco sobre el cuadro entrenado por Juan Carlos Unzué, sexto clasificado con siete.

Cada partido es una página en blanco que está por escribir más allá del tamaño de la cartera de cada uno. Los de Álvaro Cervera pretenden demostrar que el frenético arranque de temporada no es fruto de la casualidad ni de la presunta debilidad de los contrarios. Es buen día para dar un paso más.

El Cádiz no quiere bajarse del trono y el encuentro contra el Girona es la mejor prueba para comprobar su nivel ante uno de los cocos del campeonato. La cuestión es si es capaz de encadenar su quinta victoria consecutiva en su primer examen de auténtico calado.

Una misión complicadísima por la propia dificultad de la competición y además por la entidad de un oponente que se presenta en territorio cadista con el gigantesco cartel de favorito al ascenso y un equipo poderoso liderado por el goleador Stuani, autor de cuatro dianas en 180 minutos.

Para no perder costumbre, Cervera afronta el choque con varias bajas. Akapo, Edu Ramos y Jurado siguen sin estar disponibles, Fali no se ha recuperado a tiempo de sus molestias y Rhyner se cae esta semana también por problemas físicos. A esas ausencias se une la de Choco Lozano. La convocatoria está formada por 18 jugadores.

El hondureño, que debutó en el duelo ante el Racing de Santander, pasa de la titularidad a la grada al estar cedido por el Girona y no poder jugar ante el club al que pertenece a causa de la conocida como cláusula del miedo. Tampoco lo puede hacer por el mismo motivo Brian Oliván, en su caso prestado por la entidad cadista a la escuadra rojiblanca.

La plaza de delantero es el interrogante que se mantiene hasta última hora. ¿Caye Quintana o Nano Mesa? El onubense formó parte del once hasta la entrada de Lozano y en principio parte con más posibilidades de volver a jugar de inicio.

El resto de la alineación será la que saltó al césped de El Sardinero, con la duda entre José Mari y Yann Bodiger en la medular. El roteño entró en el once la pasada jornada, aunque el medio francés fue titular en los dos primeros partidos de Liga. Uno de los dos acompañará a Jon Ander Garrido en un once de marcado acento continuista.

Para extender la dinámica excelente en la que vive desde el comienzo de curso, el Cádiz CF está abocado a hilar muy fino en las dos áreas, sin la más mínima concesión a un rival con artillería pesada y con especial atención a la defensa de los balones colgados al área fruto de la estrategia, el talón de Aquiles de los amarillos.

El reto es dejar por fin la portería a cero después de recibir un gol en cada de los cuatro envites anteriores. Cuanto menos pueda maniobrar con la pelota el Girona, mejor para los de casa.

El posible once del Cádiz CF estaría compuesto por Alberto Cifuentes, Iza Carcelén, Marcos Mauro, Cala, Espino, Garrido, José Mari o Bodiger, Salvi, Alberto Perea, Álex Fernández y Caye Quintana o Nano Mesa.