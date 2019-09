El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció una rueda de prensa previa al encuentro contra el Girona, que se disputa el sábado a las ocho y media de la tarde.

Viene uno de los rivales grandes: "Nosotros estamos bien. No se ganan por casualidad cuatro partidos seguidos. Son 12 puntos que dan tranquilidad, moral y confianza. Viene uno de los buenos, de los presupuestos más altos, que estará arriba. Intentaremos que las diferencias no sean las que se puedan pensar que son".

Modo de juego: "Hemos intentado inculcar una serie de cosas desde que llegamos aquí. Somos muy concretos en lo que hacemos, val el resultado más que el juego. No se trata de la posesión, va en el resultado. Tenemos argumentos pero el Cádiz tiene un entrenador que le gusta concretar. Llevamos mucho tiempo así".

Bajas: "No llegan Rhyner y Fali, Edu Ramos, Akapo y Jurado. A Jurado le he visto hacer cosas con el balón y parece que le queda poco para entrar con el grupo".

Fondo de armario: "Tenemos también más argumentos por jugadores con más recursos. Podemos pelear todos los partidos".

Esquema de juego a lo largo de la temporada: "Más de uno o dos puntas no vamos a salir, con un extremo a pierna cambiada como Perea o con dos extremos rápidos".

Iván Alejo: "Va un poco acelerado, pero es no es un problema. Es una cuestión de tiempo".

El partido más exigente hasta la fecha: "Es el quinto partido. Estos rivales serán más duros más adelante. Mañana también lo puede ser. Es una prueba importante pero para ellos también".

El juego del rival: "El Girona juega con el balón. Para eso pone tres medios. Si ellos tocan mucho aparecen jugadores que nos pueden crear problemas. Se trata de que los jugadores de ellos que deciden que no la toquen. El robo de balón será clave. Ellos ganaron 3-1 al Rayo. No veo más cambios más allá de la entrada de Jairo".

¿Es Stuani el mejor delantero de la categoría?: "Los mejores delanteros de la categoría los tenemos nosotros".

Espino: "Me gustaba cuando lo veíamos en vídeos para ficharlo. Muy agresivo. Cuando vino aquí vi que algo pasaba. Llegó mal. Estaba acostumbrado a jugar con ritmo lento en un equipo que siempre tenía la pelota. Tiene que mejorar. Es mejor de lo que ha enseñado".

¿Hasta cuándo quiere ser entrenador del Cádiz?: "Yo, para siempre. No he escuchado al presidente. No me inquieta el tema de la renovación. Me imagino que todo dependerá de cómo vaya el equipo".