Pacha Espino atendió a los medios de comunicación este jueves al término del entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva de El Rosal. El lateral izquierdo uruguayo comparte la visión de fútbol de Álvaro Cervera, el sentido del sacrificio individual en favor del colectivo, y cree que caminan en la dirección correcta. "Creo que estos cuatro partidos lo estamos haciendo y esa es la línea porque nos está dando triunfos. La Segunda División es complicada y lo ideal es no cometer errores”.

Satisfecho por el nivel que está mostrando en el comienzo de campaña, admite que su actuación del pasado fin de semana en El Sardinero ha sido lo mejor que ha ofrecido desde que llegó a la capital gaditana en el mercado de invierno del anterior curso. “Ojalá no haya sido el mejor, pero por ahora sí. Me sentí muy bien, pero ya en pretemporada tenía buenas sensaciones. Voy de menos a más y me quedo con eso”.

No obstante, sus inicios en la Tacita no fueron fáciles. “Vine con mucha ilusión, pero ahora conociendo bien a los compañeros ya estoy bien adaptado al entorno y estoy mejor. El equipo está ganando y todo es mejor en ese sentido. Al principio me costó más de lo normal porque no me daba para llegar a los controles, pero tras una pretemporada ha sido diferente”.

La competencia, siempre positiva para el equipo, tampoco le preocupa. “Siempre es bueno tenerla porque así se mejora en todos los puestos. La competencia hace mejorar a uno mismo y al compañero también”.

Como no puede ser de otra forma, el defensa charrúa se muestra optimista de cara al futuro. “El año pasado hicimos un gran año, aunque bajamos al final. Ahora estamos muy fuertes y veremos qué pasa”.

Para empezar, este sabado con el Girona en el Ramón de Carranza. “Es uno de los equipos más fuertes de la categoría y tiene jugadores de Primera. Stuani es un goleador y hay que estar atentos para hacer un buen partido”.