Iza Carcelén es el jugador que ha pasado por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal tras el segundo entrenamiento de la semana, exponiendo sus impresiones por el arranque de competición. "El equipo ha empezado muy bien porque como todos sabemos es muy difícil ganar cuatro partidos seguidos en esta categoría. En lo personal estoy adaptándome lo más rápido posible a lo que pide el míster y creo que estamos defendiendo bien todos".

Explicó su papel como jugador de banda en los siguientes términos: "Siempre he sido un lateral con muchísima libertad y por eso he conseguido tantos goles, pero aquí Álvaro (Cervera) te pide otras cosas y yo he venido aquí a adaptarme a lo que pida porque si no me adapto no tendré minutos. Es para el bien del equipo y para sumar todos".

Iza no oculta la realidad del potencial del Girona, si bien recuerda que es el Cádiz el que tiene las ideas más claras. "Todos los partidos son complicados. El Girona tiene buen equipo, pero nosotros sabemos a lo que jugamos. El grupo sabe a lo que juega y los jugadores que han venido nuevos se han adaptado rápido", agregando que se trata de "un recién descendido que se ha gastado bastante dinero y mantiene el bloque de Primera. Tenemos que jugar muy concentrados y defensivamente muy armados".

El zaguero vuelve la mirada a casa para apuntar que el Cádiz tiene un buen plantel. "Tenemos un buen fondo de armario y pueden jugar todos. Cada uno puede jugar titular en cualquier momento. Tenemos que pensar en el presente, que no es otra cosa que conseguir los máximos puntos posibles. Estamos muy centrados en lo que hacemos y en que nadie cambie nuestro estilo de juego".

Sus declaraciones en la ciudad deportiva acabaron con su opinión sobre un VAR que se estrena esta temporada en la división de plata. "Es un juego muy parado, corta el ritmo de partidos pero está siendo justo. Hay que mejorar el tiempo de demora, aunque creo que poco a poco irá mejorando".