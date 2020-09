Perera: "Al Sevilla hay que hacerle el partido lo más incómodo posible"

Una semana más Roberto Perera, segundo entrrenador del Cádiz CF, ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del choque contra el Sevilla, que se disputará este domingo en el Ramón de Carranza (18:30 horas). El ayudante del aún convaleciente Álvaro Cervera ha repasado la actualidad del equipo y lo que le espera en el duelo contra uno de los rivales más poderosos de la categoría.

De entrada, Perera recordaba la dificultad hasta llegar al punto actual. "Toda la pretemporada ha sido complicada. No hemos tenido las semanas que queríamos ni los amistosos que queríamos y, sobre todo, el tema de tener a varios jugadores aislados; es lo peor que hemos llevado porque se trata de mucha gente que prácticamente no ha hecho pretemporada".

La actualidad deportiva apunta a jugadores como Cala y Jonsson, que salieron a mitad del duelo de Huesca por problemas físicos. "Cala durante la semana pasada tuvo problemas en el gemelo. Forzó y llegó justo hasta que se retiró en el descanso por precaución. Jonsson -continuaba- llegó al descanso muy cansado. Pero están disponibles para el domingo", explicaba el segundo entrenador antes de agregar que "ahora mismo la noticia es que Garrido entrena como uno más". "Estamos muy contentos por él, por todo lo que representa y muy contentos al verle en la dinámica del equipo. Está ya casi sin molestias".

Sobre cómo llegará el rival, Perera ha indicado que "en la situación del Sevilla no estaríamos muy contentos de jugar el domingo y no el lunes". "Pero por nivel de plantilla no creo que tengan muchos problemas porque tienen muchos jugadores de nivel". Y ha expuesto cómo ha sido análisis del equipo de Julen Lopetegui. "Nos hemos basado en los partidos de la pasada temporada porque su primer partido fue ayer. Jugaron muy intenso y tienen jugadores de gran nivel".

Roberto Perera "Dejar la portería a cero contra el Sevilla es muy complicado, aunque esa es nuestra premisa porque hay más opciones de ganar"

Admite que hay argumentos para ser optimistas con el Cádiz. "Cada semana el equipo va encontrándose mejor. Ya podemos entrenar sin ningún percance y eso es muy importante para nosotros. Tenemos un partido de máxima dificultad contra uno de los mejores equipos de Europa y que cuenta con una plantilla fantástica. Sabemos de las dificultades que vamos a tener por el rival". En este sentido, sale ha relucir no encajar goles. "Es siempre importante y contra el Huesca se vio. Así hay muchas más opciones de ganar. Dejar la portería a cero contra el Sevilla es muy complicado, aunque esa es nuestra premisa. Hay que hacerles el partido lo más incómodo que podamos".

A Perera se le ha preguntado por Cervera. "Está en casa. Inquieto y nervioso. Lo lleva de la mejor manera posible. Él está al tanto de todo y lo preparamos todo con él. La verdad es que se le echa mucho de menos", ha sentenciado su ayudante.