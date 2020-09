Pombo: "Estoy cómodo en la izquierda pero es una marca que no me gusta"

Jorge Pombo, el jugador de moda en el Cádiz CF, ha pasado este mediodía por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde ha expuesto sus impresiones después de dos jornadas de Liga y del primer triunfo, 0-2 en Huesca.

"Estoy muy contento. Me he visto bien. No cabe duda de que es Primera División, otra categoría, pero al final esto es fútbol y se trata de disfrutar, de trabajar y dar el máximo de uno mismo en cada partido". El atacante enumera sus mejoras respecto al curso pasado cuando llegó en el mercado de invierno. "Aparte de que físicamente me encuentro más fino, al final está el tema mental. Yo venía del Zaragoza, de una situación diferente, rara. Cuando llegué no encontraba mi sitio ni conseguía encajar del todo porque venía de otra filosofía y no es fácil salir de un hábitat en el que te encuentras cómodo".

El jugador aragonés entiende que "este año he empezado de cero y conozco las directrices, al equipo, ya se sabe lo que va a decir el míster y al final uno va con muchas ganas de demostrar cosas y lo que debo es aportar mi granito de arena".

La posición en el campo no es lo que más le agrada aunque se amolda a la necesida. "Estoy muy cómodo en la banda izquierda aunque es una marca que no me gusta mucho porque no tengo tanta libertad para irme al centro o bajar a recibir", añadiendo que "me encuentro muy bien y ayudo al lateral sabiendo que somos un equipo en el que lo primero es defender y después atacar", recuerda Pombo.

DIRECTO | Rueda de prensa de @jorgepombo94 https://t.co/G5OExtUoEH — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 24, 2020

Resta importancia a la soltura que se le ve con el esférico en su poder. "Siempre he tenido la cualidad de contar con un buen manejo del balón. Siempre me ha gustado tenerlo en el pie, nunca al espacio, pero eso ha cambiado porque hay que amoldarse a lo que quiere el equipo. En ese sentido me ha sentido cómodo en todas las categorías en las que he jugado".

En cuanto al estreno goleador, dice que "al final en Primera es esto, si tienes ocasiones, que no son muchas, hay que meterlas, y debemos aprovechar esas ocasiones". "El gol al Huesca sí ves en redes sociales lo que dice la gente, que se acuerda de esas cosas de la rivalidad" debido a su pasado en el Zaragoza.

Del Sevilla, afirma que "ojalá venga cansado de la Supercopa de Europa, pero es un equipo que está acostumbrado a jugar tres partidos en una semana". "Vendrá con muchas ganas porque es su primer partido en la Liga. En casa no estamos arropados por la gente pero si por nuestras armas y trataremos de jugar con ellas", advierte.

Pombo considera que el salto de categoría se puede notar más en estos partidos. "Al final al Osasuna y al Huesca nos hemos enfrentado en Segunda hace poco, pero ahora llegan equipos buenos. Aunque es un partido más y debemos jugarlo con nuestras armas y pensando que es un equipo más. Debemos jugar nuestras cartas y salir al 200% para ganar esos partidos", finaliza el ariete.