En el Restaurante Timón de Roche se respira cadismo por sus excelentes rincones y esa sensación maravillosa la pudo disfrutar Alberto Cifuentes, portero del Cádiz CF que con 41 años realizó su debut en la Primera División española el pasado fin de semana. Francisco Ruiz Brenes, el inolvidable Superpaco, sabe mejor que nadie lo que supone el éxito entre palos y por ese motivo mantuvo un distendido encuentro con el ahora portero cadista.

Superpaco, por aclamación popular de su familia y con su total convencimiento, impuso a Cifuentes el Timón de Oro, como reconocimiento a su dilatada trayectoria como profesional y por el hecho de haber sido capaz de defender la portería del Cádiz en las tres primeras categorías del fútbol español. También Superpaco fue un enorme portero que defendió los escudos del Cádiz, el Sevilla y la selección española olímpica y la sub'21, a pesar de que en varias ocasiones fue convocado por la absoluta aunque no llegó a debutar.

💛 Súperpaco impone la insignia de oro de El Timón de Roche a @AlberCifu79 tras su debut en #LaLigaSantander pic.twitter.com/Cpn3NPTA7x — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 23, 2020

En las fabulosas dependencias del Timón de Roche, el cancerbero cadista recibió de manos de Superpaco la insignia que el mismo ex portero le colocó como el principal reconocimiento de la prestigiosa y emblemática firma gastronómica. Como no podía ser de otra manera, Cifuentes agradeció el gesto con las siguientes palabras: "La verdad que es un orgullo increíble que no esperaba. Es una de las cosas más bonitas que me han regalado. Muchas gracias". La emoción del portero era palpable por los reconocimientos ahora que cada vez está más cerca el final de su carrera.

Superpaco, en compañía de su familia, estaba igualmente radiante por su contribución a la figura de Cifuentes con un homenaje de sus propias manos, las de uno de los grandes cadistas a lo largo de la historia, para un portero que también dejará huella en el club gaditano. Un Superpaco que sabe lo especial que será el choque de esta próxima jornada entre el Cádiz y el Sevilla; un cruce de sentimientos muy arraigados del que tratará de disfrutar el patriarca del Timón de Roche, un rincón único en el que el cadismo de gran categoría se sirve a mesa y mantel.