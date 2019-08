Pekes tampoco continuará en el filial del Cádiz CF

La asignación de dorsales en el Cádiz B -novedad este año en Segunda B- está siendo un quebradero de cabeza y no precisamente por la elección de los números por parte de los jugadores. La cuestión es que aún hay mucha tela por cortar en cuanto al sobrante de futbolistas hasta dejar el número de integrantes en una cifra adecuada con la que debe trabajar Juanma Pavón. La relación de dorsales anunciada esta tarde confirma el adiós de David Hinojosa, adelantado por Diario de Cádiz, y el hecho de que Pekes tampoco entre en los planes, pues no tiene asignado número.

Al Cádiz B le sobran jugadores y a seis días del debut liguero, en El Rosal contra el Real Murcia, quedan muchas puntadas por dar. La fase de descarte de canteranos no ha acabado. David Hinojosa es ya historia a pesar de tratarse de un futbolista del agrado del entrenador, si bien desde el club no se ha entendido igual. Y se le va a unir Pekes, que tiene contrato en vigor desde que llegó como goleador del Linares Deportivo hace un año. El ariete ha participado mucho en la preparación veraniega pero no tiene sitio y debe hacer las maletas.

Otro caso a la espera de solución es el de Leomar Pinto, que tampoco cuenta. Se hablaba de una cesión pero aún no hay nada cerrado. Resulta curioso que hasta cuatro porteros aparecen con dorsales (Juan Flere, Cristian Arco, Juanma Santaella y Antonio Hermosín) y que algunos jugadores tengan asignados números por encima de los 22 que corresponden al equipo, lo que se entiende que futbolistas como Chapela y Nico vayan a competir con licencia del Balón.

Los dorsales que hasta el momento ha dado a conocer el club son los siguientes: 1- Cristian Arco, 13- Juan Flere, 25- Juanma Santaella y 26- Antonio Hermosín, como porteros; 2- Iván Robles, 3- Cobo, 4- Saturday, 5- Moi, 6- Sergio González, 15- Momo Mbaye y 23- Franco, como defensas; 7- Javi Pérez, 8- Duarte, 9- Juanje, 10- Jordi Tur, 17- Víctor Morillo, 19- Sergio Pérez, 21- Mady, 22- Sergi Fernández y 28-Nico, como centrocampistas; y 11- Javi Navarro, 20- Seth Vega y 27- Chapela como atacantes. El delantero Lino -ultimo fichaje hasta ahora- no tiene asignado aún dorsal, mientras que Corozo, que en teoría está a prueba, ni siquiera aparece en la relación.