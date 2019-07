Los movimientos no paran de cara a reforzar al Cádiz B 2019-20 que debutará en Segunda B. Tras anunciar el club el fichaje de Sergi Fernández (Lorca Deportiva) y tener cerrado también el del suizo Valdrin Dalipi, el siguiente ha sido, adelantado por Diario de Cádiz, el portero que este curso ha sido titular en el Xerez DFC. Juan Flere, un argentino que en mayo cumplió 21 años, no ha aceptado la propuesta de renovación del club jerezano -más bien no ha dado una respuesta- y se marcha a la capital para militar en el filial amarillo, que con el salto de categoría refuerza la portería.

Juan Flere ha disputado 32 encuentros con el Xerez DFC, al que llegó en octubre del año pasado después de la lesión de José Manuel Camacho. El portero nacido en Bariloche (Argentina), pero criado desde niño en España ha tenido un papel destacado en el cuadro xerecista, de ahí a que se le haya propuesto la continuidad en diversas ocasiones. Flere ha dado la callada por respuesta, lo que se puede entender como un "no" a pesar de que la última oferta contaba con una elevada mejora -triplicaba sus ingresos- en el apartado económico.

Este cancerbero llegó al Xerez DFC procedente del Llagostera. En el equipo catalán firmó una gran actuación frente al Girona en la Copa de Catalunya (2017-18) que ayudó a eliminar al conjunto de la capital gerundense. Anteriormente había pasado por el fútbol base del Damm.

Se trata de un portero de 1,82 metros que es muy fuerte por arriba y ágil con el balón en los pies. Tiene un buen cartel y en el filial cadista gustan sus condiciones, de ahí a que se haya ido de manera decidida a por su fichaje. El Cádiz B 2018-19 ha contado en la portería con Cristian Arco, Pablo Vázquez -causó baja con la campaña ya iniciada-, Álex Carmona y Brian Jaén, aunque en algún momento se unió el juvenil Juanma Santaella.