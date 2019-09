Octubre está a la vuelta de la esquina y traerá de la mano el reconocimiento a uno de los grandes futbolistas que, nacido en Cádiz, ha jugado en el equipo amarillo. Francisco Baena Jiménez, el inolvidable Paco Baena, será a lo largo del mes de octubre el merecido protagonista de la segunda edición denominada Leyendas Cadistas. Con 40 años de retraso, desde que el Baena futbolista se retirara del Cádiz, llega este homenaje a uno de los grandes en la historia de este club. Nada menos que el máximo goleador.

Pepe Mejías fue la persona que abrió este ciclo de reconocimientos y ahora entregará el relevo a Paco Baena. Precisamente hace unos meses el bravo delantero acudió a los actos preparados para el talentoso centrocampista, como éste hará ahora con el mejor ariete que jamás ha vestido la elástica amarilla.

Además de jugador en dos etapas entre 1969 y 1979, Baena ha sido entrenador de diversos equipos de la cantera cadista. Prácticamente de todos hasta llegar al Cádiz B y ser segundo técnico del primer equipo. La última vez junto al añorado y desaparecido Ramón Blanco durante algunos encuentros de la temporada 2012-13. Si Baena dejó su sello sobre el césped con remates y goles imposibles, así como otros de una valía enorme como el que hizo al Real Madrid en Carranza, en la portería de Fondo Sur, que significó el primer triunfo sobre el conjunto blanco. La historia del club no se concibe sin este atacante eterno, ese jugador de sentimiento, corazón y cadismo a raudales.

Una historia que, tras colgar las botas, le llevó a los banquillos del fútbol base cadista y del primer equipo. Se cuentan por centenares los canteranos que ha preparado el Baena entrenador, aquellos que enseñaba las pillerías en los movimientos en el área con y sin balón, la fortaleza en el juego aéreo defensivo y ofensivo, y el remate; ese don que acaba en la gloria del gol que tantas veces el Paco futbolista saboreó de amarillo.

A sus recién cumplidos 70 años, hay 30 de aquel gaditano que creció como promesa desde su etapa en el Tabacalera hasta llegar al Cádiz de sus amores y pasar por el Atlético de Madrid y el Alavés. Y otros 40 años de técnico dentro y fuera de la entidad gaditana, con su experiencia y personalidad siempre respetada por rivales y aficiones, y con su carácter afable llevando por delante la broma que tan buen ambiente dejó en infinidad de vestuarios.

Paco Baena disfrutará todo lo que llega en un mes que será único para el ex jugador y ex entrenador metido ahora a labores de abuelo. Precisamente sus hijos y sus nietos disfrutarán viendo públicamente en diversos actos y reconocimientos lo que el abuelo llevan décadas contando que pasó una vez cuando un tal Paquito alcanzó la cima de sus deseos como futbolista para convertirse en Paco y perpetuarse como Baena. El mejor delantero de la historia del Cádiz.

Han transcurrido 40 años desde la última vez que se enfundó la camiseta con el escudo de su Cádiz. Tarde pero en vida, como debe ser, Paco Baena tendrá un lugar sólo reservado para los elegidos.

Paco Baena | Ex jugador del Cádiz "Estoy deseando que comience todo, mi familia y yo vamos a disfrutar mucho"

Octubre del presente año será un mes que para siempre quedará grabado en la memoria de los Baena Dalmau. Paco lo sabe y espera con nervios el momento al igual que el debut de aquel joven futbolista hace medio siglo. "Estoy como loco por empezar. Desde que me lo dijeron, estoy deseando que comience todo. Mi familia y yo vamos a disfrutar mucho", momento en el que tira de recuerdos y abre el tarro de la esencia melancólica. "Mi padre me hizo futbolista y mi madre aguantó la de cosas que rompí en casa cuando, entre cuatro paredes, jugaba al fútbol". Un recuerdo que traspasa la frontera familiar. "A Márquez Veiga y a Juan Bejarano les debo mucho por la apuesta que hicieron por mí. Y a Ramón Blanco, que siempre estará presente en mi corazón".

Baena quiere tener muy cerca, durante los actos por su reconocimiento, a sus nietos. "Deseo que mi nieto haga conmigo el saque de honor en el Carranza -el miércoles próximo ante el Huesca- para que siempre lo recuerde, y que todos vivan conmigo el estreno de una puerta del estadio con mi nombre, que será algo muy bonito y que perdurará en el tiempo".

Aunque se alegra de lo mucho que va a vivir a partir de la próxima semana, lamenta que "me retiré hace cuarenta años y ningún presidente se acordó de Paco Baena". "Eso sí es triste. Ha tenido que ser Vizcaíno el que haya mostrado la sensibilidad necesaria con este tema, lo cual le agradezco no sólo por mí, sino por otros ex compañeros".

El ex delantero cadista ha contactado con los compañeros de su etapa con 11 ó 12 años en el Tabacalera, para que acudan a los actos con él. Hace casi sesenta años que, siendo niños, jugaban juntos. "Los compañeros del Tabacalera nos vemos una vez al mes y estarán conmigo porque también ellos me enseñaron y me ayudaron a ser futbolista".