Puerta grande para Pepe Mejías

Por la puerta grande. Así ha salido esta tarde el inolvidable Pepe Mejías cuando ha descubierto uno de los acceso al Ramón de Carranza que a partir de ahora lleva su nombre. Una leyenda del Cádiz, reconocido por todos como el mejor futbolista nacido en la capital gaditana, graba su nombre para el recuerdo en el templo del cadismo. Justo y merecido a pesar de llegar un poco tarde, de lo que, lógicamente, no tienen culpa los actuales dirigentes del club.

Tan puntual como su clase sobre el césped, a las seis de la tarde Pepe Mejías y su familia futbolera aparecían por el acceso de Fondo Sur con Preferencia, acompañando a la comitiva los principales dirigentes cadistas, con Manuel Vizcaíno a la cabeza, los capitanes y el entrenador del primer equipo, Óscar Arias y varios ex cadistas, así como decenas de aficionados. Entre las viejas glorias y ex dirigentes y ex empleados, hay que destacar a Paco Baena, Juan José, Manolo Lapi, el ex delegado Juan Díaz o el presidente de la Federación Gaditana, José Antonio Bernal, que no ha querido faltar al igual que el presidente de la Federación de Peñas, Juan Antonio García.

Ha sido el presidente el que ha tomado en primer lugar la palabra para destacar que "estamos hablando del futbolista más importante nacido en Cádiz". "Pensamos que quien respeta a su historia está abocado a repetirla. Aprender de los errores pasados nos hará no volver a cometerlos. El respetar esa historia nos seguirá haciendo grandes".

El gran protagonista del acto, el mayor de los Mejías, ha mostrado una mezcla de felicidad y satisfacción en sus manifestaciones ante el llanto de su hermano Salvi. "Agradezco a los capitanes y al míster que estén aquí, y al presidente, que ha hecho que estos cuatro años me hayan permitido rejuvenecer. Me enorgullece estar aquí y sé que será un orgullo para mi padre y mi madre, que están ahí arriba y que lucharon tanto para que me dedicara al fútbol y al Cádiz. Y cómo no acordarme de mi hermano -Salvi-, que disfrutó conmigo muchos años". Pepe mejías ha cerrado su intervención diciendo que "espero que esta puerta sea el inicio de que los cadistas estemos ahí siempre".

Posteriormente el ex jugador ha descubierto el nuevo nombre que recibe una de las puertas de acceso al campo entre el aplauso de los presentes y decenas de abrazos y besos como moneda de cambio a lo mucho que hizo disfrutar en su etapa como profesional. La puerta Pepe Mejías comparte honor junto a la de Mágico González. Dos grandes hasta la eternidad.