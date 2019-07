El Cádiz CF busca delantero más allá del reciente fichaje de Caye Quintana. El club pretende dinamizar el ataque. Quiere dinamita en punta y para ello se dispone a reformar la posición más adelantada.

Hay arietes en el mercado y ahora se lanzará como mínimo a por uno. Álex Alegría está sin equipo tras acordar su marcha del Betis, Álvaro Vázquez rescindió su contrato con el Espanyol tras acabar su cesión en el Real Zaragoza, David Rodríguez se desvinculó del Osasuna... Tampoco se olvida el club del mercado extranjero. Ni tampoco de un jugador que dejó huella: Alfredo Ortuño. El pasado verano sonó su nombre para el equipo amarillo y en el mercado estival de 2019 vuelve a salir a la palestra. Un año más.

¿Hay alguna posibilidad de que Ortuño viva una segunda etapa en el conjunto gaditano? Nada es imposible, aunque es complicado.

¿Qué es del delantero que tanto brilló en la primera campaña del Cádiz CF tras el regreso a Segunda División A? Ortuño pertenece al Albacete, equipo con el que tiene dos años más de contrato (hasta el 30 de junio de 2021) tras su paso por el Salt Lake City (Estados Unidos).

Durante la temporada recién terminada, el futbolista nacido hace 28 años en Yecla (Murcia) hizo sólo dos tantos con el cuadro manchego (uno en la Liga y uno en la Copa del Rey), en el que desempeñó el rol de suplente (algo más de 700 minutos).

La escasez de oportunidades llevó al ariete a buscar una cesión en el mercado de invierno y recaló en el Extremadura, en el que sí tuvo más protagonismo (1.300 minutos) y mejoró su rendimiento, aunque no pasó del par de dianas. En total, cuatro goles en toda la temporada. Nada que ver con los 17 que hizo vestido de amarillo y azul. En las dos campañas posteriores a su estancia en el Cádiz CF se quedó en ese póquer. Hay un después de su exitoso paso por el conjunto amarillo.

El Cádiz CF no pierde de vista a Ortuño. De hecho, personas cercanas al club han hablado con él para conocer su situación y comprobar si estaría dispuesto a instalarse en territorio gaditano. Se trata de un contacto informal, habituales en el mundo del fútbol. No es descartable que la entidad cadista intente su contratación, aunque la operación a priori no sería nada fácil.

El primer paso sería que el murciano se desligara del Albacete. La cuestión es si el queso mecánico estaría dispuesto a desprenderse de él y si él quiere tener margen de maniobra para poder elegir su destino. Es uno de los jugadores mejor pagados del Albacete, que podría ahorrarse un salario alto si le dejase salir.

Otro asunto sería el económico. ¿Estaría el Cádiz en disposición de asumir una ficha elevada como la que tiene Ortuño en la actualidad? Todo es negociable si hay voluntad por ambas partes.

Ortuño no termina de encontrar su sitio desde aquella temporada inolvidable (la 2016/17) con el Cádiz en la que firmó la autoría de cerca de una veintena de goles, la mejor cuenta de su carrera en una sola campaña con la que se metió al cadismo en el bolsillo.

El artillero jugó a las órdenes de Álvaro Cervera cedido por la Unión Deportiva Las Palmas y fue a su regreso al club canario cuando empezaron los problemas para él. No tuvo ficha en el equipo insular, se pasó sin jugar la primera parte de la temporada 2017/18 y en el segundo tramo, ya libre, firmó por el Salt Lake City, donde no tuvo demasiada fortuna hasta que volvió a España para integrarse en el Albacete.