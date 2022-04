Negredo se refugia en su felicidad para seguir en el Cádiz CF

Álvaro Negredo ha sido este miércoles el futbolista del Cádiz CF que ha pasado por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal. El delantero está de moda después de que el club anunciara su ampliación de contrato hasta el 30 de junio de 2023. "Estoy contento, feliz y me siento bien. En cuanto vea que no es así me echaré a un lado. Me quedan cosas que dar al club y el momento en el que no lo disfrute lo diré. Mientras tanto voy a disfrutar y darlo todo, ojalá sean muchos años con el Cádiz".

El ariete habla de la reacción del equipo, del momento que vive creciendo en la tabla clasificatoria. "Cuando las cosas van bien todo suma y parece diferente. Muchas veces los resultados cuando no acompañan todo se ve negro y oscuro. Nos han cambiado muchas cosas, estamos bien en defensa sin encajar y luego hay que aprovechar ocasiones arriba", explica antes de agregar sobre la cita de Mestalla, que "venimos de competir ante un gran equipo que te genera mucho". "El partido ante el Valencia fue positivo porque puntuamos ante un gran rival. Hay que seguir en esa pelea porque queda mucho".

El Valencia es historia y el Betis espera el fin de semana. "Sería un paso importante en la línea en la que venimos. Disfrutar con nuestra afición, que sufre mucho durante la temporada. Ya es hora que tengamos una buena línea de resultados en casa. Va a ser difícil porque tenemos delante un gran equipo pero tenemos que mirarnos a nosotros", aclara.

Todo ese calendario de una espiral de enemigos de la zona alta. "Si te paras a mirar el calendario ahora mismo es un problema. Aunque hay que ir partido a partido y no pensar más allá. Todos han jugado contra nuestros rivales y será difícil. Tenemos que hacerlo a nuestra manera, primero pensar en el Betis. No hay que mirar mucho más allá".

La situación personal del futbolista del Cádiz CF ha cambiado desde la aparición de Sergio González como responsable del plantel. "Me ha dado confianza. Cuando uno tiene la confianza del entrenador disfruta más. La primera temporada tuve mucha continuidad y me dio ese rendimiento y en este primer tramo de la temporada tampoco lo tenía y eso generaba cierta desconfianza de no tener minutos".

No duda en indicar que la cifra de puntos que aparece en el casillero del Cádiz CF no se corresponde con lo que ha sucedido desde el verano pasado. "Algunos partidos hemos hecho mucho y nos hemos llevado poco. El equipo compite bien y en esos primeros partidos de Sergio no teníamos esa suerte para materializar los partidos. A la hora de defender lo hacemos todo, pero cuando defendemos un poco más arriba al equipo contrario le cuesta más llegar. Ahora nos sale bien".

Una mejoría en el contexto de disfrutar de la masa social. "Siempre motiva que la afición esté contigo. La temporada pasada cuando veías el campo vacío no tenías ese gusanillo, y me encanta. La gente siempre nos ha apoyado y ahora es el momento de darle muchas alegrías".