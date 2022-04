Archivada la denuncia de Sinergy contra el Cádiz CF por un presunto delito de falsedad documental

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Cádiz ha actuado con celeridad en la denuncia presentada por Sinergy contra Manuel Vizcaíno, Jorge Cobos y Martín García Marichal, en las que se apuntaba a un presunto delito de falsedad documental y falso testimonio contra estos tres dirigentes, ya ha archivado la causa.

La magistrada Rosa María García Jover declara conclusas las diligencias y decreta el sobreseimiento de las mismas, por lo que no queda demostrado las acusaciones que apuntaban por parte de los denunciantes, en este caso el grupo de los italianos.

Es una causa más en forma de obstáculo que supera la actual cúpula del Cádiz CF, que por parte de los dirigentes italianos y del abogado Rodríguez Zarza son habituales los enfrentamientos judiciales de un lado y otro.

Cae recordar que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Cádiz abrió diligencias previas tras la denuncia presentada por Sinergy por un presunto delito de falsedad documental y falso testimonio contra el presidente del Cádiz CF y administrador único de Locos por el Balón, Manuel Vizcaíno, los consejeros de club Jorge Cobos y Martín José García Marichal y la empresa Locos por el Balón.

En el auto con fecha del 11 de marzo al que tuvo acceso este periódico, el Juzgado citaba a declarar en calidad de investigados a Vizcaíno, Cobos, García Marichal y Locos por el Balón. La actuación judicial llevó a cabo tras la denuncia presentada por el abogado de Sinergy, Enrique Rodríguez Zarza, el pasado 22 de febrero, en la que sostenía que Vizcaíno "manipuló" pruebas y que además "mintió".

El mismo auto, el Juzgado indicaba que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", añadiendo que "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable".

Esa denuncia tenía su origen en una demanda anterior de impugnación de acuerdos sociales del Cádiz CF al estimar que la contabilidad del club en 2014 y 2015 "no reflejaba la imagen fiel del club y se habían adoptado acuerdos sociales de ampliación de capital que contemplaban la compensación de créditos por acciones del club que no deberían de haberse admitido al no estar válidamente constituido el accionariado y el Consejo de Administración del Cádiz. Dicha demanda estaba basada en que dichos créditos eran falsos y que no eran líquidos, vencidos y exigibles en el momento de llevarse a cabo dichos acuerdos".

En esa misma denuncia los responsables de Sinergy pusieron en cuestión en cuestión la veracidad de unos derechos de crédito presentados por la sociedad Locos por el Balón frente al Cádiz CF, y más concretamente se cuestionaba la realidad de un crédito por importe de 298.698,20 euros que la mercantil Locos por el Balón decía ostentar frente al Cádiz CF en virtud de unas supuestas cesiones de crédito que dicha sociedad habría obtenido por pagos hechos a futbolistas del Cádiz CF.

El archivo de la causa es un paso al frente, en materia judicial, de Vizcaíno y parte de sus hombres de confianza en el Consejo de Administración, así como un revés para Zarza y Sinergy en la incansable lucha que mantiene con el club gaditano.