Mendilibar: "Lo primero es el Cádiz, que está acostumbrado a esta situación"

José Luis Mendilibar, nuevo entrenador del Sevilla, ha sido presentado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ha mostrado sus ideas y la ilusión que le produce el reto de sacar al equipo de la situación en la que se encuentra. Como no podía ser de otra manera, la puesta de largo se ha producido con el Cádiz CF en el horizonte más cercano para el nuevo preparador.

"Estoy encantado de estar en un gran club, con grandes jugadores y orgulloso de que me hayan elegido a mí. El objetivo es ir partido a partido. Hay 10 días antes del partido del Cádiz CF y ahora mismo es el objetivo ganar allí", explica el técnico vasco, que ha firmado sólo un año saliendo del guión de los que exigen una segunda temporada. "No sé cuántos entrenadores hay que no estaban entrenando y deseosos de entrenar y más si te llama el Sevilla. No creo que haya tantos que digan que no. Hemos firmado hasta final de temporada, ya nos iremos conociendo mejor. Vamos a ver cómo terminamos. Podemos terminar con buenos resultados pero por lo que sea no congeniamos, para qué vamos a seguir. Si nos llevamos bien y estamos contentos va a ser fácil llegar a un acuerdo para seguir".

La idea. "Puedo venir con una idea per tengo que ver si esa idea es aceptada. Tenemos que ver de qué pie cojeamos. El esfuerzo va a tener que estar ahí. El equipo y el club no está acostumbrado estar en la situación que esta. No volvernos locos. Pensar en el Cádiz CF y a partir de ahí competir".

Apuros. "Son circunstancias. Siempre hay un año malo. El diagnóstico lo haremos internamente. Lo he visto y con las ideas que pueda traer y con los grandes futbolistas, subirles la autoestima. Ellos me tienen que hacer ver lo buenos que son y el club el gran club que es".

La clasificación. "Hay 8 equipo es 3 puntos. Da igual estar 19 o el 14. Hay que pensar en sin volvernos locos, en el tercer partido, pensar en el primero. El Cádiz CF. Ellos están acostumbrados. Mentalizarnos de que es así y ya veremos, pero hay que salir de ésta".

Su claridad en el mensaje. "Cada uno habla como sabe y todas las formas son buenas, te tienes que hacer entender y el jugador lo tiene captar. Yo tengo mi forma de comunicarme con los jugadores y no la voy a cambiar y su estoy aquí es porque los que me han contratado quieren eso".

El Manchester United. "Mira, sí que es verdad, cuando llegue ya veremos, pero el club es un grande, el más grande en estos años no vamos a tirar la competición. Ellos saben también que se enfrentan a un club grande".

Nunca en un grande. "Llevo más de 400 partidos en Primera. No me han regalado nada. He estado en algún equipo más alto y en otros que están en otra situación. Pero me han buscado a mí, no a otro. Pienso que vamos a sacar esto adelante. Vengo a sacar la vena buena de los futbolistas. Darlo todo, ser compañeros".

¿Crecer desde atrás lo primero? "Ganar. Puedes consolidarte atrás y no hacer un gol y no ganas. O nos hacen 3 y hacemos 4. Hay que jugar bien, cada entrenador tenemos nuestro librillo. Es más fácil no encajar que marcar goles.

La importancia de día a día. "El jugador tiene que ir contento al entrenamiento, no tiene que ir cabreado. Te llegan datos de todos lados, hay que poner orden a esa información. Aunque conozcas las debilidades del rival te cuesta ganar. Pasan cosas, puedes preparar cosas, trabajar, pero un balón en una jugada da en el palo y o entra y pierdes o lo das tú y ganas".