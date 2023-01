Lucas Pérez no olvida al Cádiz CF

Son dos semanas en uno de los puntos más alejados de Cádiz, pero Lucas Pérez no olvida lo que ha vivido vestido de amarillo. Ya ha vuelto a jugar con el Deportivo de sus amores y ha sentido lo que lleva años viendo lejos y, por momentos, casi imposible. En esa espiral de vivencias profundas, el delantero tiene presente al Cádiz CF, a su afición.

Lucas sigue saboreando su decisión. "Es algo de la vida. Lo único que puedo decir es que vuelvo a mi casa. Me apetece volver y es un reto maravilloso. ¿Qué podía haber seguido en Primera?, seguramente. El Cádiz CF mismo, el presi me quería renovar y su cariño es de verdad, me lo ha demostrado. Lo que más me ha costado es abandonar la Primera División. Por suerte me lo he ganado, lo he hecho luchando. No es fácil decir que toda tu carrera ha sido en Primera", afirma en una entrevista a As.

No oculta que pudo ser más corta su estancia en el Cádiz CF si el Dépor no hubiera fallado en el play-off de ascenso del año pasado. "Lo de ascender, no ascender… estuvo en el aire. Siempre le he dicho al presi (Manuel Vizcaíno) que quería volver a A Coruña. Él lo entendía, pero es lógico que defienda los intereses del Cádiz CF. Siempre nos hemos entendido, todo de buenas maneras y no se pudo dar en verano, pero no pasa nada. Seguí entrenando y jugando con el mismo cariño. En Cádiz estaba feliz, lo intentaba hacer lo mejor posible. Vengo ya de muchos años en esta profesión y al salir a jugar al campo me olvido de todo. Me hace feliz y espero que dure mucho tiempo".

Pagar de su bolsillo la salida de la entidad gaditana. "La situación era la que era. Es lo que la negociación permitía y lo que el Dépor podía. Pero no pasa nada, lo arreglamos. No me gusta hablar de dinero. No me gustan nunca las comparaciones. La situación se ha dado así, pues no pasa nada. Lo veo como un acuerdo normal y corriente. Entiendo que choque, pero hay muchos jugadores que van a clubs bajando sus pretensiones y es de agradecer y alabar. También que un jugador consiga poder mejorar sus condiciones económicas. Para mí no hay que llevarlo a que un jugador deja de ganar o poner dinero o que va a ganar más… Si gana más es porque se lo ha ganado y si deja de ganar es porque le compensa. Hay jugadores que bajan sus pretensiones, pero es porque van a ser felices. Eso es inversión, invierto en mí, en estar en casa, en ser feliz".

El debut en Riazor -victoria y dos goles-, con guiño a lo vivido en el Nuevo Mirandilla. "Pude soñarlo, pensarlo… pero nunca es como uno quiere o desea. Podía haber salido mal. Podíamos haber perdido y se hubiera creado un ambiente no tan bueno. Pero ganamos, las cosas salieron bien y tiene que ser una constante. Que la gente no baje los brazos", momento en el que recuerda que "con el Cádiz, cuando llegué, no se había ganado un partido en casa y ni un pito...". "Parece una tontería, pero que se acumule gente animando en la grada, el jugador lo siente, lo percibe, piel de gallina, da motivación y ganas. Se siente y es bonito. Eso fue lo que pasó en Riazor".