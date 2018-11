“Hacer la lista en cada partido es un rompecabezas”

El Cádiz afronta el partido contra La Palmas con las bajas de Servando -lesionado- y Salvador Agra -problema familiar- y la duda de Sergio Sánchez, que arrastra un golpe en una rodilla aunque el viernes se ejercitó con normalidad y en principio no debería tener problemas para poder estar en el once inicial.

El entrenador, Álvaro Cervera, reconoció que con 25 jugadores de campo en la plantilla “hay nueve que se quedan sin convocar, son muchos. Es un problema para el entrenador”, reconoció el técnico, que aseguro que “cuento con todos, he dado muestras de ello. Entiendo la situación de los que llevan tiempo sin jugar”. Indicó que “lo normal es que “haya continuidad si el equipo funciona”.

“No deja de ser un rompecabezas hacer la lista en cada partido. En el descanso contra el Elche quitamos a Álex y Aketxe y ganamos no por los cambios, y ante el Córdoba lo hicimos al revés, quitamos a Salvi y Lekic y entraron Álex y Aketxe y remontamos. No hay varitas mágicas, se trata de que en cada momento esté la gente que crees conveniente. Intento ser justo”.

Las Palmas llega al Carranza con un entrenador nuevo (Paco Herrera), una circunstancia que no le gusta a Cervera, que reconoció que “muchas veces juego en función del rival, me gusta saber cómo va a jugar el rival para defender y atacar mejor. Nos incomoda no saber cómo va a jugar con el nuevo técnico”.

Cervera dijo del cuadro canario que “es un candidato al ascenso. Cambia de entrenador yendo en play-off, una señal que no se conforma con eso”. Las Palmas “tiene buenos jugadores, de los mejores de Segunda, como estén cómodos en el campo te pueden hacer mucho daño. Van a salir enchufados, van a querer la pelota y nosotros también tenemos que salir enchufados y quitarles la pelota”.

El Cádiz lleva cuatro victorias seguidas pero no cunde una euforia que “hay que recortar, aunque tengo un equipo con experiencia que sabe manejar las situaciones”.

El conjunto amarillo se mide en las próximas semanas a adversarios que pujan por el ascenso. “Los tememos por el potencial que tienen pero nos respetan porque competimos bien, son partidos disputados. Casi nos cuesta más con los que no están bien que los que sí lo están”.