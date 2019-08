Juan Muñoz y Nano Mesa apuntan al Cádiz CF

Si todavía no había quedado claro, el partido amistoso que el Cádiz CF disputó contra el Atlético Sanluqueño la tarde noche del pasado viernes puso de manifiesto una vez más las dificultades en ataque del conjunto entrenado por Álvaro Cervera. Las ocasiones brillaron por su ausencia. El único disparo a puerta del encuentro lo convirtió en gol un defensa, Iván Kecojevic, en una acción a balón parado. Los delanteros apenas aparecieron en el área contraria, ni Djordje Jovanovic en la primera parte ni Dani Romera, Dejan Lekic y Caye Quintana en la segunda.

El único ariete que tiene asegurada su continuidad en la plantilla es Quintana al tratarse de un recién fichado. Es el único que ha llegado hasta la fecha. De los demás nada hay seguro salvo que tienen contrato en vigor. Salvo en el caso del onubense, se da la circunstancia de que el Cádiz CF juega los amistosos de pretemporada con atacantes que quizás no sigan en el equipo.

El club tiene un mes para diseñar la delantera. Para ello debe sincronizar las salidas y las entradas. No es fácil desprenderse de jugadores con contrato. Lekic, con vínculo laboral con el Cádiz hasta el 30 de junio de 2020, ya ha recibido la comunicación de que no entra en los planes del conjunto amarillo y está a la espera de una propuesta que le resulte interesante para cambiar de aires. El Cartagena (grupo IV de Segunda División B) le ha hecho llegar una suculenta oferta que el serbio ha rechazado porque prefiere apurar sus opciones de jugar en la categoría de plata, según informó sportcartagena.

Dani Romera, con dos años más de contrato (hasta 2021), no tiene fácil quedarse y si cambian de destino podría ser mediante una cesión, como en la segunda parte de la pasada campaña, cuando se marchó al Rayo Majadahonda ante la escasez de minutos que tenía a las órdenes de Cervera.

Jovanovic es una apuesta de futuro aunque está por definir su presente. Con sólo 20 años y contrato hasta 2023, caben varias opciones: que se quede en el primer equipo, que tenga minutos en el filial en Segunda B con la posibilidad de ser citado por Álvaro Cervera, o que salga cedido a otra escuadra.

La permanencia o no de algunos arietes depende en buena medida del aterrizaje de otros. La dirección deportiva del club maneja una amplia lista de delanteros y tiene abierto varios frentes, pero la cosa no parece sencilla y podría alargarse durante el mes de agosto.

La idea del club es hacerse con uno o dos delanteros más. Depende de lo que el mercado dé de sí. Dese el comienzo del verano suena el nombre de Álex López, que no tuvo demasiado protagonismo en el Mallorca.

Pero hay más. En escena aparece Juan Muñoz, que el pasado curso firmó 14 goles con el Alcorcón antes de ser fichado por el Leganés, que podría dejarle salir en calidad de cedido. En la entidad cadista empujan en pos de esa operación, aunque de momento no hay nada en firme.

Otro que está bien posicionado para llegar al Cádiz es Nano Mesa, delantero del Eibar que la pasada temporada jugó cedido en el Tenerife. El club vasco le busca ubna salida y su destino podría ser el Cádiz.

Juan Muñoz y Nano Mesa son los que parecen más cerca del Cádiz pero mientras nada esté cerrado no se puede dar por hecho y el abanico de posibilidades es amplio. Todo puede cambiar de un día para otro.

El club está muy atento a los movimientos que puedan sucederse en los equipos de Primera División para poder pujar por algún ariete que no tenga sitio, aunque para ello debería apurar hasta la recta final el mercado.

La vía extranjera también está abierta y no es decartable la opción de viejos conocidos, como el caso de Alfredo Ortuño. El yeclano, cadista en la exitosa temporada 2016/17, pertenece al Albacete pero todo apunta a que dejará el equipo manchego. El Oviedo parece ser el club mejor posicionado para llevarse al ariete, aunque el Almería se mete en la puja. Mientras no haya cerrado, no se puede descartar que el Cádiz lance la caña.