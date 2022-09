José Mari desvela secretos del vestuario del Cádiz CF: "Trae unos 'looks' que dan miedo"

José Mari, capitán del Cádiz CF, ha sido sometido a un test por parte de LaLiga para conocer un poco más al vestuario. El roteño contesta distendido a preguntas que se salen del guión habitual. Algunas respuestas son llamativas, todas con buen ánimo y sentido del humor. Así es el test:

Los jugadores del conjunto amarillo que son más rápidos y en qué lugar está José Mari: "Iván Alejo, Choco Lozano y Awer Mabil. Yo estaría cerca pero por el otro lado".

Los tres jugadores del Cádiz CF con más estilo: "La verdad es que somos un poco desastre (en tono de guasa). Diría que Álvaro Negredo, Luis Hernández y como tercero me voy a poner yo, me voy a tirar para arriba".

Un 'look' impactante o lo más estiloso que ha visto últimamente en el vestuario: "Estiloso no, pero mi amigo Pacha Espino está trayendo unos 'looks' veraniegos que dan miedo".

A qué compañero preferiría no tener en el equipo contrario: "Choco, Negredo, Lucas, son jugadores de arriba, peligrosos".

A qué compañero le gustaría tener a su lado en un partido duro: "Pacha, Fali, son jugadores fuertes que van al choque".

En una fiesta a qué compañero querría tener a su lado: "Elegiría a todos, en esos momentos tenemos que estar dos juntos".

En un ataque zombi, qué compañero sería el último en caer: "Fali. No lo coge nadie y a todo el que se le acerque lo tumba".

Si montara una banda de rock con sus compañeros, quién sería el cantante: "Voy a meter a Conan por la peluca".