Jesús Casas: "Cuando aparecen dudas es mejor dejarlo"

Jesús Casas ha dejado de ser el segundo de Luis Enrique en la selección española de fútbol. La Real Federación Española de Fútbol informó el viernes 25 de febrero de un acuerdo para la rescisión del contrato del técnico gaditano.

En declaraciones al diario As, Casas dijo que se ha despedido de Luis Enrique en persona y dedicó palabras al seleccionador. "Le estoy agradecido porque me ha permitido llegar al fútbol profesional y por todos los años que he estado con él. Las relaciones personales pasan por diferentes momentos, buenos, menos buenos, de más confianza y complicidad, de más y menos dudas". Añadió que "cuando aparecen las dudas, es mejor separar los caminos".

El técnico gaditano aseguró en el mismo periódico que no ha sucedido nada grave con Luis Enrique. Casa habló sin rodeos: "No tengo nada que reprocharle (al seleccionador). Llevo mucho tiempo con él y le conozco y sé cómo es y precisamente por eso es mejor separar nuestros caminos. De los sitios hay que salir bien y si se estira más la cuerda a lo mejor, por su parte o para la mía, acabamos mal. Le estoy muy agradecido. Pero los ciclos empiezan y terminan y yo ahora inicio un nuevo camino".

Quedan nueve meses para el Mundial y "creo que era el momento. Ahora hay dos partidos amistosos y puede reorganizar su staff. Es mejor tomar una decisión ahora en febrero, tanto por parte de Luis como por la mía, que hacerlo en septiembre", agregó Jesús Casas.