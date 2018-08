Jairo, una vuelta de tuerca en la izquierda

El Cádiz acelera en la recta final del mercado con entradas y salidas. A falta de confirmación oficial por parte del club, el siguiente en llegar será el extremo zurdo Jairo, que se incorporará mediante una cesión del Girona -Primera División- por una temporada. Este periódico informó en su edición del pasado viernes del paso adelante que había dado la entidad cadista para propiciar la llegada de un futbolista que los responsables deportivos consideran que reúne el perfil que necesita el equipo. Un jugador de banda con velocidad y capacidad de trabajo, como le gusta al entrenador, Álvaro Cervera. Tiene ciertas similitudes con Álvaro García, traspasado la pasada semana al Rayo Vallecano.

Al cierre de esta información se ultimaban los detalles de la operación. Si nada se tuerce a última hora, Jairo defenderá el escudo del equipo amarillo, al que ayudará a conseguir el objetivo de la permanencia con el reto añadido de crecer como futbolista.

El canario fue uno de los hombres más destacados la pasada temporada en el Extremadura, con el que consiguió el ascenso a Segunda División A. Su rapidez en el juego y habilidad llamaron al atención del Girona, que se hizo con sus servicios aunque antes de darle la oportunidad en la élite del fútbol español prefiere que se foguee en la categoría de plata, en la que atesora algo de experiencia. El Cádiz se ha movido con agilidad y ha atado a un jugador cotizado por el que suspiraban numerosos equipos de LaLiga 1|2|3.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife hace 24 años -cumplirá 25 el próximo mes de octubre-, Jairo se formó en la cantera del Tenerife y llegó al primer equipo de su tierra para jugar Segunda A en la campaña 2015/16 -acumuló un total de 18 partidos-. Antes de estrenarse en la división de plata militó en el Real Murcia en la 2014/15. En el conjunto chicharreno no terminó de cuajar y jugó la segunda parte del curso 2016/17 en el Melilla antes de pasar en el 2017/18 al Extremadura, donde vivió su mejor año con participación en 38 encuentros y seis goles en su cuenta anotadora. En la escuadra enclavada en Almendralejo (Badajoz) se revalorizó como futbolista. Allí relanzó una carrera en la que pretende dar un salto más ahora vestido de amarillo y azul.

Con la más que previsible incorporación de Jairo a la disciplina del Cádiz, la banda izquierda en ataque del equipo amarillo queda más que cubierta. Hay tres jugadores para ese puesto que han dejado vacante Álvaro García y Aitor: el canterano Manu Vallejo -titular en las dos jornadas iniciales-, Juan Hernández -cedido por el Celta de Vigo- y el propio Jairo. El chiclanero también puede desempeñar el rol de delantero, como demostró el pasado sábado en el choque contra el Numancia. La competencia está servida en beneficio del equipo y el dolor de cabeza será para Cervera, que tendrá que decidir quién salta al terreno de juego.

La dirección deportiva del Cádiz, bajo el mando de Juan Carlos Cordero, trabaja en varios frentes para terminar de cerrar la plantilla. El club está interesado en unir a su proyecto a Edu Ramos, jugador del Córdoba que no ha podido ser inscrito con su su club por el tope salarial impuesto por La Liga. Si no encuentra solución en su equipo de manera urgente -el cierre del periodo de inscripciones está a la vuelta de la esquina-, el Cádiz está bien posicionado para hacerse con un futbolista polivalente que puede ocupar la posición de pivote en la media y de defensa central.

El club peina el mercado en busca de un lateral izquierdo y se mete de lleno en la puja para contratar un delantero con el que poner la guinda al plantel que está llamado a luchar por los 50 puntos como objetivo prioritario antes de pensar en otras metas de mayor calado.