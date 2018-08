Cinco equipos apurados por el límite salarial

El mercado de fichajes se vuelve dramático para algunos clubes con el agua al cuello que no están pudiendo inscribir a todos sus jugadores al superar el límite salarial impuesto por LaLiga, que no permite más gasto del establecido para evitar que los equipos se endeuden. Los clubes que están enredados en dificultades son el Reus, el Málaga, el Córdoba, el Extremadura y el Elche.

En el caso del conjunto catalán, necesita tres millones de euros antes del próximo sábado para poder tramitar la ficha de todos sus jugadores. La Liga no termina de fiarse de la solvencia económica del Reus, que sufre días complicados para solventar la situación. De momento no están inscritos jugadores como Lekic, Linares, Karim Yoda y Vitor Silva, que corren peligro de no poder jugar en el primer tramo de la temporada.

Las exigencias de La Liga pone en aprietos al Málaga, que no ha podido inscribir a todos los jugadores que ha incorporado a la la espera de traspasar a otros para liberar cantidades económicas con las que hacer frente a las obligaciones con la nueva plantilla. No han podido estrenarse hombres llamados a desempeñar un papel importante como Dani Pacheco, Boulahroudd, Haksabanovic y Koné.

La situación del Córdoba tampoco es fácil hasta el punto de no haber podido cursar la ficha de hombres importantes como el portero Kieszek y el medio Edu Ramos. Los dos tienen muy difícil la continuidad en el equipo y el centrocampista cada vez está más cerca del Cádiz. Todo apunta a que vestirá de amarillo y azul si al final se desvincula de su actual club.

El Extremadura también ha tenido problemas para contar con nuevas incorporaciones. Capel Chuli se perdieron la primera jornada aunque participaron en la segunda. El Elche aún no ha podido contar con la participación de Borja Martínez y Jony Ñíguez.