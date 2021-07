Iza Carcelén, medio por accidente

Los partidos que se disputan en pretemporada dan para mucho menos para extraer demasiadas conclusiones más allá de poner el cuentakilómetros en marcha para llegar al inicio de la campaña de la mejor manera posible. El Cádiz CF trabaja para poder competir en las mejores condiciones a partir del 14 de agosto, cuando se abre el telón del curso 2021/22 de manera oficial.

Las alineaciones de los amistosos se parecen poco a las que el entrenador, Álvaro Cervera, desplegará cuando los puntos comiencen a estar en juego en menos de tres semanas. En cada ensayo hay dos partidos en uno dado el elevado número de sustituciones. El once inicial suele durar 45 minutos y tras descanso sale un equipo casi nuevo.

Una de las novedades en los últimos días es la ubicación de Iza Carcelén en el centro del campo. En Algeciras (su estreno esta pretemporada) jugó un rato en esa posición y también lo hizo en el reciente duelo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Empezó en su hábitat natural y después pasó a la medular.

La ubicación del lateral derecho en la media no obedece a la intención de Cervera de buscarle un nuevo sitio en el equipo. Iza competirá con Carlos Akapo por el puesto en el lado diestro de la defensa.

¿Por qué está jugando entonces el gaditano en el centro del campo? La medida tiene que ver con la escasez de efectivos en esa parcela en las últimas fechas.

Jon Ander Garrido y Jens Jonsson arrastran molestias que le impiden participar y Martín Calderón acaba de aterrizar. Se espera que pronto puedan jugar los tres.

Para los últimos partidos estaban disponibles los medios José Mari, Tomás Alarcón, Álex Fernández y el juvenil Álvaro Bastida. Cervera colocó a Álex como segunda punta o en la banda izquierda y los demás jugaron 45 minutos para no forzar más de la cuenta. Fue entonces cuando el técnico se inclinó por el portuense para completar la rotación en el centro del campo.

En principio se trata de una medida coyuntural la decisión de poner a Iza en la media. Al portuense le sirve para correr, coger ritmo y por supuesto estar siempre a disposición del entrenador.

"He jugado de mediocentro en numerosas ocasiones, pero en el Cádiz CF tengo el puesto específico de lateral derecho”, explicó Iza después del choque contra Las Palmas". No se arruga si tiene que ocupar esa posición. Todo lo contrario. Aseguró que "me siento cómodo también en el centro del campo. Estoy para lo que me pida el entrenador".

En principio, salvo sorpresa mayúscula o extrema necesidad, el futbolista de El Puerto no jugará en el centro del campo durante la temporada y sus pinitos veraniegos en esa zona quedarán en una mera anécdota.