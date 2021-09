Iraola sabe a lo que se enfrenta el Rayo

Rueda de prensa de Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, analizando el partido del domingo ante el Cádiz CF. "Lo conocemos. Es un equipo que tiene una continuidad, puesto que lleva con su entrenador varias temporadas. Hace muy bien muchas cosas y le da resultados. Está siendo competitivo en todos sus partidos. Está en un buen momento como nosotros. No será un rival sencillo porque no te facilita nada".

Diferencias del Cádiz CF esta temporada respecto a la anterior. "Siguen la misma línea de las anteriores campañas. Han establecido el meter un tercer jugador por medio, manejan ese registro y el 4-4-2. También han incorporado nuevos jugadores. Sus efectivos en la zona ofensiva pueden ser diferenciales".

¿El vestuario es consciente de la ilusión de Vallecas? "Sí. Nos tenemos que hacer fuertes en casa. Este partido no tendrá nada que ver con el de San Mamés. Cada uno es una historia y cada rival tiene unas características. No tenemos que preparar a eso sin perder nuestra identidad. Queremos volver a ponernos por delante como ya hicimos contra Granada y Getafe, pero si no habrá que seguir insistiendo".

Bajas. "Todavía nos quedan un par de días y habrá que ver cómo llegamos. No tengo la alineación decidida y muchas cosas estarán condicionadas a cómo recuperen los futbolistas que estuvieron el otro día. A día de hoy, no descarto a ninguno de los dos".

Falcao como motivación y posible titularidad. "Está claro. Es una figura que los jugadores respetan mucho y compartir vestuario, jugadas con él... te da un plus. Es alguien que han visto en escenarios muy grandes y eso genera ilusión también dentro del equipo y es positivo para todo. ¿Ha llegado el momento de ver a Falcao como titular?: "No tengo aún decidido el equipo. Tenemos que analizar varias cosas del rival, nuestras... Y a partir de ahí tomaremos decisiones".

¿Por qué está siendo más sencillo plasmar su propuesta de juego en Primera que en Segunda? "Entiendo lo que quiere decir por el equipo que somos y los resultados, pero llevamos seis jornadas. No me atrevería a sacar conclusiones definitivas porque la muestra es muy pequeña. Comparto el fondo de la pregunta".

El Cádiz CF de Cervera y similitudes entre ambos técnicos. "Es muy difícil estar hoy en día tanto tiempo en un banquillo y eso es porque está haciendo las cosas muy bien y porque tiene a jugadores que creen en su idea durante todo este tiempo. El domingo nos lo va a poner muy complicado y trataremos de ponérselo también nosotros a ellos".

Claves del partido. "Intentar minimizar sus puntos fuertes. El Cádiz, en transiciones, es muy peligroso. También lo es en juego aéreo. Tiene mucho juego por fuera, por bandas. Nos toque el escenario que nos toque debemos ser reconocibles, dominadores y que nuestro volumen de llegadas sea bueno, sobre todo, en casa".