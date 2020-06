Incógnitas sobre el posible acceso de la afición al estadio Carranza

La posibilidad de que el fútbol se pueda disputar con la presencia de público en los estadios abre un nuevo escenario. ¿Podrá contar el Cádiz CF con el respaldo de su masa social en la recta decisiva de la temporada, nada menos que con el ascenso a Primera División en juego? El equipo se prepara a fondo para la vuelta a la competición. Habrá una mini Liga de once partidos, seis de ellos en el estadio Carranza.

En principio no parece fácil, pero lo que hace poco era imposible ahora no lo es del todo. El Cádiz CF, como es lógico, está muy pendiente de lo que se cuece. Para el equipo amarillo sería muy importante poder contar con el aliento de su parroquia.

No estaba contemplado el fútbol a puerta abierta en lo que resta de temporada, pero el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no descarta ahora esa opción.

La incógnita sobre la presencia de aficionados en los encuentros irrumpe a falta de algo más de una semana para la reanudación de la Liga y con una serie de cuestiones que habría que resolver en el caso de que al final sí hubiese apoyo desde la grada. No se dará ese paso sin las garantías sanitarias.

El primer requisito es estar en la denominada fase 3 de la desescalada. Afecta a todo el país. De otra manera no se podría dar el siguiente paso.

Un asunto nada menor es que haya un trato igualitario. Es decir, que el acceso esté permitido en todos los campos y no en unos sí y en otros no. Si no es así, el lío estará servido.

Y si se llega al paso final de autorizar la presencia de público en los estadios, el interrogante es cuántos espectadores pueden entrar. ¿Un cifra igual para todos los recintos o en proporción del aforo disponible? ¿O acceder con normalidad, como antes del estallido de la pandemia?

Y más dudas. Si se están tomando estrictas para que jugadores y técnicos trabajen de manera aislada para evitar posibles contagios de coronavirus, ¿con miles de personas en el campo aumenta el riesgo?

El acceso de espectadores a los estadios era una opción que se barajaba para el comienzo de la próxima campaña e incluso se estimaba en una afluencia máxima de un 30 por ciento del aforo en cada campo. Si se adelanta es medida al presente, el Carranza podría acoger a unos 6.500 hinchas dispuestos a dar calor a su equipo en el momento decisivo del curso.

El Cádiz CF jugará seis de los partidos en el estadio Carranza y si al final puede contar con el apoyo de su hinchada en las gradas, tratará de aprovechar el factor local para buscar el salto a la gloria. Lo que sí parece harto complicado es que pueda haber público en el partido contra el Rayo Vallecano, el primero cuando el conjunto amarillo retorne el campeonato el próximo día 14.

Tras recibir al Rayo, los siguiente partidos del Cádiz CF en casa serán contra el Alcorcón, Tenerife, Oviedo, Fuenlabrada y Albacete.