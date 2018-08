Garrido, baja ante el Numancia

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se refirió al Numancia como "un rival complicado, un clásico de Segunda A, un clásico de los equipos de arriba que estuvo cerca del ascenso a la pasada temporada. El año pasado contra ellos fue uno de nuestros peores partidos fuera de casa. Tenemos la esperanza de hacer un buen partido y sacar los tres puntos". Alabó al conjunto soriano, "un club modélico por cómo hace las cosas, con serenidad, no se deja influenciar por resultados y entornos", indicó el técnico en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

Cervera anunció que Garrido está descartado para el encuentro en Los Pajaritos. De hecho, el medio no ha podido trabajar con normalidad esta semana. "Llegó a la pretemporada con molestias y entre él, el médico y yo hemos decidido parar para que no sufra y se recupere lo más pronto que pueda". Barco tampoco se entrenó ni el miércoles ni el jueves, aunque en su caso "no parece que sea nada grave. Alberto Perea tiene un problema en un abductor y también es duda. "Veremos cómo están. Si entrenan el viernes quizás puedan viajar", explicó el míster.

Preguntado por Perea, dijo que "desde que llegó nunca ha tenido continuidad. Es un jugador que necesita estar físicamente mejor que los demás para poder rendir. Si tiene que parar es un perjuicio para él. Ahora tiene que parar y veremos a ver".

Del Numancia señaló que "su cambio fundamental es el entrenador, con ideas distintas, y también que ya no está Iñigo Pérez. Es un equipo con buenos jugadores, trata bien el balón, y que también es difícil de batir".

Sobre el once que sacará en Los Pajaritos, anunció que irá en la misma línea que el de la jornada inaugural.