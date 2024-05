El PP usa su mayoría absoluta para amortizar 15 millones de euros de deuda del Ayuntamiento

El Partido Popular se ha quedado solo este viernes para aprobar el envío a los bancos de 15,3 millones de euros. El gobierno de Bruno García ha recurrido a su mayoría absoluta para sacar adelante el destino del remanente de tesorería del ejercicio 2023, que en su mayor parte servirá para amortizar la deuda que el Ayuntamiento de Cádiz mantiene con distintas entidades financieras.

La oposición no ha apoyado el uso propuesto para el remanente de tesorería, defendiendo que podía haberse destinado a inversiones o haber revertido directamente en la gestión de la ciudad, en lugar de utilizarse para amortizar deuda. Pero esta opción ha quedado descartada con la intervención durante el Pleno extraordinario del interventor municipal, que ha explicado que en base a las reglas de contención de gasto que han entrado en vigor este año 2024 no está claro si puede o no usarse ese dinero para cuestiones distintas al pago de deuda o de compromisos ya adquiridos (como de hecho va a hacer también el Ayuntamiento con el servicio de transporte urbano o con el consorcio Bahía de Cádiz).

Así las cosas, el PP saca adelante su plan de reducir la deuda municipal, en una operación que según ha insistido este viernes el alcalde, Bruno García, le va a permitir cuadrar el presupuesto que está ultimando para este año, y del que ya ha anunciado que cubrirá la nueva realidad laboral, que amplía nada menos que en 10 millones de euros el coste de la plantilla municipal; que mejorará el servicio de la Ayuda a Domicilio con una importante inversión; y que abrirá también la puerta al regreso de las expropiaciones, entre otras muchas partidas que insiste el dirigente popular que estarán en las cuentas.

Es decir, que los 17,3 millones de euros del remanente de tesorería de 2023 junto a otros 769.000 euros de un remanente de inversiones serán utilizados por el Ayuntamiento para dos tipos de operaciones. La primera es para esa amortización de deuda de 15,3 millones de euros, donde se encasillan todas las operaciones financieras que aún seguían abiertas en relación a la obra de construcción del nuevo Estadio, cuyo proyecto de este modo quedará completamente liquidado en lo que al Ayuntamiento se refiere.

y otra de abono de obligaciones reconocidas, que afectan al déficit de explotación de Transporte del año 2022 (al que se van a destinar 1,45 millones de euros que se suman a los 1,94 ya previstos), al Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Cádiz (con una aportación de 1,32 millones de euros del ejercicio de 2023), y a una serie de pagos pendientes de ejercicios que van de 2018 a 2022, entre las que están el suministro de alimentos a la guardería de 2018 o servicios de vigilancia o de acomodación del Teatro Falla de los años 2021 y 2022; todos ellos sin superar los 10.000 euros en total.