Fichajes Cádiz CF: el club, pendiente de la salida de Paco Alcácer del Villarreal

En el Cádiz CF no esconden que una de las posiciones a reforzar con vistas a la temporada 2022/23 es la delantera. En el club trabajan con discreción en busca de un atacante que cubra la vacante que dejó Florin Andone tras su paso casi inédito por el conjunto amarillo. No parece complicado mejorar el rendimiento que ofreció el rumano.

Hay muchos delanteros en el mercado y la cuestión es cuál será capaz de conseguir la entidad cadista para que se una a Negredo, Lozano, Lucas Pérez y Sobrino. Este último podría tener sitio en la banda derecha, como en la pasada temporada.

Hay un ariete que tiene todas las papeletas para cambiar de destino durante el mercado de verano. Se trata de Paco Alcácer. Tuvo poco protagonismo en el Villarreal la pasada campaña 2021/22 y en invierno el Cádiz CF trató sin éxito de hacerse con sus servicios a través de una cesión. El Villarreal estaba dispuesto a dar facilidades.

El futbolista prefirió no moverse del Villarreal pero la situación ha cambiado unos meses más tarde. Consciente del papel secundario que va a desempeñar de nuevo en el cuadro castellonense, está por la labor de enrolarse en otro equipo una vez que Unai Emery tiene otras preferencias para el ataque. Alcácer, que cumplirá 29 años el próximo 30 de agosto, tiene contrato con el Villarreal hasta 2025.

Tanto el club como el jugador buscan una salida a falta de establecer la fórmula. El Villarreal pagó en su día 21 millones de euros al Borussia Dortmund por el fichaje del ariete (antes había estado en el Barcelona tras sobresalir en el Valencia) y su intención es recuperar al menos parte de la inversión con un traspaso.

Si no es posible hacer una venta, la alternativa sería una cesión. El Cádiz CF no pierde de vista la situación del jugador y si se pone a tiro irá a por él. La operación no parece nada fácil sobre por la ficha del futbolista, elevada para la entidad cadista. Habrá que tener en cuenta además el deseo del jugador, al que no le falta opciones para el curso que arrancará el fin de semana del 14-15 de agosto.

Lo que sí parece es que el Villarreal y Paco Alcácer pretenden buscar una solución que no se dilate en el tiempo. Un delantero más que está en la agenda del Cádiz CF.