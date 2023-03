Espino, que acaba contrato, no descarta continuar en el Cádiz CF

El Cádiz CF anda enfrascado esta temporada en la pelea por el objetivo de la permanencia en Primera División, pero además de esa ardua tarea, hay otros asuntos pendientes, como el futuro de varios jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio.

Uno de los que finaliza su vínculo laboral con la entidad cadista en el plazo de tres meses es Alfonso 'Pacha' Espino. El lateral izquierdo aterrizó en el mercado de invierno de la campaña 2018/19 cuando el conjunto amarillo militaba en Segunda División. Tras pasar por una proceso de adaptación, desde el curso 2019/20 se convirtió en titular indiscutible y fue uno de los protagonistas del ascenso a Primera División.

Espino acumula 139 partidos oficiales en el Cádiz CF y es habitual verle con el brazalete de capitán en el brazo cuando no coincide sobre el césped con José Mari y Álex Fernández.

La incógnita que aún no está resuelta es que hará el uruguayo a partir del próximo ejercicio 2023/24. En anteriores mercados se barajó la posibilidad de un traspaso que nunca llegó a concretarse. Desde el pasado 1 de enero es libre para firmar por cualquier equipo de cara al curso venidero, pero aún no ha tomado una decisión.

Espino es ambicioso y no oculta cuál es su aspiración profesional, aunque deja una puerta abierta a su renovación. "Me gustaría jugar competición europea, si el cambio no es para jugar competición europea me gustaría quedarme en Cádiz CF", afirmó el jugador en declaraciones a Radio Cádiz de la Cadena Ser.

El futbolista se encuentra muy bien en el equipo amarillo. "Me siento bien, soy importante, así me lo hacen sentir y como en Cádiz en ningún lado la verdad. Me arroparon desde que llegué de Uruguay y estoy muy agradecido".

Su futuro aún está en el aire. Tan posible es que cambie de aires como que se quede en el Cádiz CF. Comentó que se trata de "una decisión difícil, pero tengo una muy buena relación con el presidente y desde hace tiempo que estamos hablando. Ya se irá viendo, esto es como todo, negocio".

Espino se siente un cadista más y está entregado a la causa de la permanencia. Tiene claro que va a tope a por el objetivo. "hasta el último día me voy a tirar de cabeza. Me toca tanto el Cádiz CF que doy hasta lo que no tengo. Es mi forma de ser. He jugado con dolores y lesiones que en otro momento no podría jugar. Lo he dejado todo, estoy tranquilo y orgulloso".

"Si seguimos así nos vamos a salvar, la gente está mentalizada de que lo podemos ganar a cualquiera juegue quien juegue", añadió el lateral zurdo.