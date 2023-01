Escalante: "Tenía una espina clavada con el Cádiz CF"

Gonzalo Escalante ha sido presentado este miércoles en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla, donde el refuerzo del Cádiz CF ha entrenado por primera vez con sus compañeros.

Juanjo Lorenzo y Borja Lasso, de la dirección deportiva del club, se han encargado de darle la bienvenida. "Gonzalo Escalante es un jugador de sobra conocido, ha desarrollado su carrera en Italia y España y estamos satisfechos porque cumple las premisas que buscábamos para el centro del campo. Agradecer la predisposición que ha tenido para venir a jugar al club y ojalá que tenga el rendimiento anterior en España", dijo Lorenzo antes de pasar la palabra al protagonista del acto.

Gonzalo Escalante afirmó en sus primeras palabras que "estoy muy contento de estar en este club y de volver a España, donde me siento muy cómodo". "Espero poder estar a la altura del club y predispuesto para competir cuando lo diga el míster".

Una cuestión espinosa, ¿por qué su llegada ahora y no en otras ocasiones en las que mostró interés el Cádiz CF?. "Como saben, la última vez cuando no vine tenía confianza con ciertos entrenadores y al salir de la Lazio recibí la llamada de Mendilibar y eso fue determinante. Ahora recibí la llamada de mi representante con lo del Cádiz y le dije que lo cerrara porque me quedaba esa espina clavada".

El centrocampista conoce a algunos de sus nuevos compañeros "porque jugué varios años acá". "Y hablé con Iván Alejo, que estuvimos juntos en Eibar, pero conozco a bastantes porque en el mundo del fútbol se sabe todo", explicaba antes de añadir la primera impresión de la ciudad y los gaditanos. "Lo que vine hablando con mi familia y mi representante es el clima de la gente, que aquí llama mucho la atención. Estoy muy contento y asombrado porque el primer día noté muchas cosas buenas".

Después de asegurar que "me siento preparado para jugar el sábado porque entrené todos los días y físicamente estoy muy bien", el nuevo futbolista del Cádiz CF re refirió a la situación del equipo. "Hoy tuve el primer contacto con todos los compañeros y noté un clima muy bueno en el vestuario. Falta mucho y es importante sumar y el sábado es un buen momento para sumar".

Para acabar, no descarta jugar en otro puesto si fuera necesario, si bien apuntó a facetas más ofensivas. "No jugué nunca de central, pero si tengo que jugar en otra posición me gustaría que fuera para arriba. En el Alavés disfruté mucho y me gustaría poder tener otra vez esas sensaciones".